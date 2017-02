Duda, técnico de ElPozo, sancionado con ocho partidos por su agresión en el 'clásico'

El entrenador de ElPozo Murcia, Eduardo Sao-Thiago 'Duda', fue sancionado este jueves por el Juez Unico de Competición con ocho partidos por una agresión ocurrida durante la trifulca que se produjo en el 'clásico' frente a Movistar Inter, mientras que al jugador del mismo equipo Matteus Reinaldi se le ha impuesto una sanción de cuatro encuentros por una patada a un rival.

La sanción ha sido confirmada por el propio club murciano en su cuenta de Twitter. "Juez Unico de Competición resuelve: Duda sancionado con ocho partidos por agredir a un contrario y Matteus, cuatro, por propinar una patada", ha escrito ElPozo.

El incidente en el cual se vieron implicados los dos miembros del equipo muciano sucedió este miércoles en Torrejón. Las hostilidades comenzaron a raíz de un saque de banda rápido de Alex, antes del cual el visitante había empujado a Rivillos, que respondió estirando la pierna para dar una patada a su rival.

Al levantarse, Rivillos recibió un empujón de Matteus, que se encontraba en la banda, fuera del campo. Cuando el 'interista' acudió a pedir explicaciones por el empujón, recibió dos golpes. Uno del propio jugador brasileño y otro de Duda.

Antes de conocer el castigo, el técnico de ElPozo pidió disculpas y confesó que se esperaba "una sanción importante". "Me siento muy mal, culpable y no estoy orgulloso. No gano nada y pierdo mucho en un acto reflejo por defender a los míos", confesó ante los medios.

"He fallado gravemente, espero una sanción importante. Pido disculpas a quien haya podido ofender o sentirse afectado por mi acción", dijo Duda tras los incidentes, que no podrá dirigir a sus jugadores en toda la Copa de España de Ciudad Real.