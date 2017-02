Luis Hernández: "El equipo ha merecido mucho más de lo que ha conseguido"

El jugador del Málaga Luis Hernández dijo este jueves que el equipo "ha merecido mucho más de lo que ha conseguido", ya que llevan sin ganar desde el pasado 26 de noviembre, pero está seguro de que "la victoria va a llegar pronto" y tendrán una oportunidad de conseguirla el próximo lunes frente a la UD Las Palmas en La Rosaleda (20.45 horas).

"La línea que lleva el equipo es muy buena. Estamos creando ocasiones de gol y defendiendo bien, desde el delantero hasta el último defensa. Eso no habla de los resultados que estamos teniendo, sobre todo en estos últimos tres partidos", dijo.

"El equipo ha merecido mucho más de lo que ha conseguido. No debemos salir de esta línea. Está claro que los resultados son los que marcan, pero lo importante es la línea ascendente que lleva el equipo y debemos mantenerla para que lleguen las victorias", apuntó el jugador en declaraciones al club.

El defensa madrileño cree que el encuentro frente al equipo canario será "complicado", pero confía en la ventaja que les da jugar en casa. "Es un partido que tenemos que ganar. Va a ser complicado ya que es un rival al que le gusta llevar el peso del partido. Jugando en casa tenemos que ir a sacar los tres puntos. Debemos intentar continuar con esa línea de juego del equipo, e intentar sacar la victoria que nos de ese puntito de confianza para afrontar lo que queda de campeonato", manifestó.

El ex del Leicester, que llegó al equipo malagueño en este mercado de invierno, habló de su "buena" adaptación a la ciudad andaluza, de la que dice que "invita a pasar tiempo en la calle". "Mi adaptación ha sido muy buena y rápida. Me han puesto las cosas muy fáciles y me han acogido muy bien. Tanto los compañeros como el cuerpo técnico han hecho que mi adaptación más fácil. Málaga es una ciudad que te invita a pasar tiempo en la calle. El clima te da un puntito más de felicidad", afirmó.

MENSAJE A LA AFICION También quiso mandar un mensaje a la afición malaguista, a quien pidió que "siga creyendo en el equipo". "Que siga creyendo en este equipo y que no se fije solo en los resultados, sino en la línea que lleva el equipo. Estamos seguros y confiados de que la victoria va a llegar pronto. Ojalá sea este lunes en casa para dedicársela a ellos. Juntos vamos a seguir creciendo, sumando y vamos a ganar puestos en la clasificación", dijo.

Desde su llegada ya ha jugado tres partidos como titular, sumando 270 minutos. "Intento dar el cien por cien cada día en los entrenamientos y devolver la confianza que el club ha puesto en mí. Al final es el entrenador el que decide. En el día a día, intento trabajar fuerte para estar a disposición del míster y que sea el quien elija".