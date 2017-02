Rubi: "Ahora que hemos animado a la afición no les demos una bofetada"

El entrenador del Real Sporting de Gijón, Francesc Ferrer 'Rubi', ha señalado este jueves que deben aprovechar que los ánimos de la afición han mejorado tras la victoria a domicilio contra el Leganés (0-2) de la pasada jornada para ir de la mano en el intento de ganar al Atlético de Madrid en El Molinón este fin de semana, pues cree que es el día que deben demostrar que pueden vencer a los 'colchoneros'.

"Al final la gente quiere victorias, la afición está un poquito más animada y lo tenemos que aprovechar. Cuando la afición aprieta aquí, para el rival es complicado. Tenemos que intentar no desperdiciarlo el sábado y que ahora que les hemos animado un poco, no les demos una bofetada", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, añadió que le preocupa que sus jugadores "crean que pueden ganar el partido". "Hay que afrontarlo como que de diez partidos no vas a ganar nunca diez al Atlético pero sí uno, dos, no sabes si tres alguna vez. Este debe ser el día que estemos convencidos de que podemos ganarles", aseguró.

"Al Atlético se le ha ganado una vez, se puede volver a intentar ganar. Es lo que quiero que mis jugadores crean y no tengo duda de que lo creen y de que vamos a presentar una buena batalla el sábado", comentó sobre la victoria de la temporada pasada (2-1) ante los de Diego Pablo Simeone, que llevan un triunfo en 16 años en Gijón.

De todo modos, el preparador sportinguista dejó claro que siguen trabajando como si enfrente tuvieran a cualquier otro rival. "Entonces yo que creo que cuando empieza la sesión para mí es como en las otras semanas, la gente está muy metida y muy involucrada. Cuando la sesión se para y estamos en nuestros desayunos el ambiente es un poquito más distendido pero sigue habiendo ese punto de tensión que es importante que no lo bajemos", manifestó.

"Me analizas a mí Correa, Griezmann, Gameiro o Fernando Torres, los cuatro me parecen extraordinarios y que jueguen unos u otros no le veo la ventaja o la desventaja. El Atlético de Madrid tiene claro que va a venir a intentar ganar el partido y no creo que esté muy condicionado por el partido del martes", señaló respecto al próximo partido del Atlético en la 'Champions' en Leverkusen.