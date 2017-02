Víctor avisa sobre el Granada: "Van a estar tremendamente activados"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS El entrenador del Real Betis, Víctor Sánchez del Amo, se refirió de nuevo a la necesidad de mejorar el acierto de cara al gol y a la ausencia de Dani Ceballos para este viernes como dos puntos a tener en cuenta, al tiempo que avisó sobre un Granada que estará "tremendamente" activado por su necesidad de sumar.

"La pistola está encasquillada, apretamos el gatillo pero se nos va el disparo fuera. Para hacer goles lo importante es generar ocasiones, eso es lo que nos ocupa. Estamos generando muchas oportunidades; estoy convencido por la confianza que tenemos en nuestros jugadores de que esta es una de las típicas rachas que se dan en el fútbol, indicó.

En ese sentido, el técnico bético no quiso poner toda la responsabilidad en el delantero canario Rubén Castro. "Le pasa a todos los delanteros del universo. Igual que a las jugadores que destacan por dar asistencias les llegan rachas en las que no consiguen darlas, pasa lo mismo con los delanteros", afirmó.

"No es ansiedad, sino las ganas de querer hacerlo, esa contrariedad, esa rabia. Lo enfocamos a trabajar y tener la cabeza tranquila. Rubén está apareciendo y teniendo ocasiones muy claras, pero no nos vamos a centrar solo en él. Desde nuestra llegada hemos conseguido que más jugadores se unan a esta faceta", añadió.

Por otro lado, sin querer detenerse en el duelo ante el Sevilla de la próxima semana, Víctor se refirió a la sensible ausencia de Dani Ceballos. "Una vez que acabe el partido en Granada tendremos tiempo para empezar a preparar el derbi. La idea que tenemos en la cabeza es la de empezar a prepararlo con 27 puntos", confesó.

"Es un jugador muy importante para nosotros. Desde nuestra llegada ha crecido mucho en su rendimiento, ha asumido un liderazgo tremendo dentro del grupo. Al no poder contar con él por sanción, no vamos a poder tener a ese líder que está siendo en nuestro equipo. Eso no nos sirve de excusa, tenemos plena confianza en los jugadores que van a entrar en el campo", añadió.

Además, el técnico de los andaluces avisó del peligro que espera en el Nuevo Los Cármenes, ante un Granada penúltimo que llega de perder amargamente (4-0) ante el Eibar. "Si pensamos que la referencia del Granada que vamos a encontrar es el partido de Ipurua nos equivocamos", indicó.

"Es un equipo que está muy necesitado de victorias. En su campo es el mejor escenario para ellos para tratar de conseguir puntos. Después del golpe que se llevaron contra el Eibar la jornada pasada, la atención la van a tener al máximo. Van a estar tremendamente activados como hicieron en el partido contra Las Palmas donde consiguieron la victoria", añadió.