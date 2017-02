Garitano: "Al Barça le vino bien la derrota para enchufarse"

El entrenador del CD Leganés, Asier Garitano, dijo este viernes que al Barça, que será su próximo rival en LaLiga, "le vino bien" la derrota frente al PSG en la Liga de Campeones "para enchufarse" y afrontar el encuentro de este domingo (20.45 horas) en el Camp Nou, donde el técnico vasco espera "jugar muy buen partido para salir reforzados".

"Yo creo que al Barça, por no haber esperado aquella derrota de los cuatro goles, le vino bien para enchufarse. Nuestro objetivos no tienen nada que ver con los suyos, así que tenemos que jugar muy buen partido para salir reforzados de allí", apuntó en sala de prensa.

"El Barça es un equipo tan bueno que yo creo que está por encima de esas cosas. Es un equipo que está en la final de Copa, puede pelear la Liga, y en la 'Champions' seguro que lo van a intentar. Yo estoy tranquilo y estoy contento de ir allí a jugar esa clase de partido. No me preocupa nada. Es posible que su estado de ánimo no sea bueno, entonces para nosotros quizá eso sea mejor. Pero para ellos también es bueno que vaya el Leganés y no en su mejor momento", apuntó respecto a la derrota en la pasada jornada frente al Sporting.

Preguntado por el estado anímico, Garitano reconoció que "al principio" estuvieron "fastidiados" tras caer con el Sporting. "Fue una derrota dura contra un rival directo y cuando eso ocurre los primeros días te deja tocado. Pero tenemos que seguir compitiendo. Y luego, encima, el rival con el que nos enfrentamos nos motiva mucho y hay que ir con mucha ilusión. Cada vez estamos un poco más contentos y vamos a ver si llegamos bien al Camp Nou para poder competir", dijo.

El guipuzcoano cree que el equipo está "bien" en el plano físico pero no así en el plano "mental", y ha afirmado que es "un reto muy chulo" afrontar lo que queda de campeonato de Liga. "En el plano físico estamos bien. En en tema mental, lógicamente, después de la derrota del Sporting, cuesta, pero hay que levantar a la gente porque lo que nos queda de campeonato es un reto muy chulo", afirmó.

El técnico ha dicho que para el duelo en el feudo azulgrana cuenta con todos salvo con Rubén Pérez, que cumple sanción. "Quitando a Rubén, que está sancionado, de los demás ha habido algunos jugadores que han tenido algún problema, que vienen de lesiones pero que ya están acumulando entrenamientos", dijo en relación a Gabriel y Samu García. "Salvo Rubén, todos los demás están en disposición de ir", incidió.

"GABRIEL VA A JUGAR MUCHOS AÑOS EN PRIMERA" Finalmente analizó el momento que atraviesa el brasileño Gabriel. El centrocampista ha jugado 20 partidos en lo que va de temporada, todos menos uno de titular. "A Gabriel le veo bien, lo que ocurre es que al final asciendes a Priemra División y la gente intuye que lo que has hecho en Segunda se puede hacer luego en Primera, y es otra historia", dijo.

"Es un chico que tiene un potencial grande y ha tenido altibajos. Queremos más de él y es un jugador muy importante que nos da mucho. Yo estoy convencido de que ese chico va a jugar muchos años en Primera. Tenemos que animarle para que dé su mejor versión, concluyó.