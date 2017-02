Sampaoli: "Tendremos un partido extremadamente exigente ante un Eibar muy preparado"

El técnico del Sevilla FC, Jorge Sampaoli, ha reconocido este viernes que tendrán un partido "extremadamente exigente" ante su próximo rival en LaLiga Santander, la SD Eibar, del que ha remarcado que está "muy preparado", por lo que el equipo deberá seguir mostrado la jerarquía y carácter de encuentros anteriores.

"El Eibar está destacando mucho. Son conscientes de los recursos que tienen y los potencian. Será un partido extremadamente exigente ante un rival muy preparado. Tenemos que pensar mucho en el partido porque si no, nos puede sorprender. Por tanto, debemos seguir mostrando nuestro carácter y jerarquía en casa", apuntó ante los medios en rueda de prensa.

Para el argentino, la victoria ante la UD Las Palmas "ha generado expectativas para todo lo que viene". "Esta sensación nos permite ilusionarnos con cada partido. La sensación que tenemos de cara a la obligación que nos genera esta camiseta es pensar primero en el Eibar. Así que estamos tratando de planificar de la mejor forma lo futbolístico y lo emocional para llegar bien a cada enfrentamiento", agregó.

Aún así, no quiso restar importancia al próximo compromiso que le espera al equipo en 'Champions' ante el Leicester. "La competencia nos hace pensar que lo prioritario tiene que ser los puntos que nos jugamos en el torneo. Sabemos que tenemos un partido extremadamente exigente y que será un día histórico para nosotros el de la Liga de Campeones. Estamos jugando a ver cómo podemos lograr que lleguemos de la mejor manera", aseguró.

Para este partido, Sampaoli indicó que Escudero y Rami están "totalmente recuperados", aunque de cara al resto, va a jugar mucho el aspecto emocional de los futbolistas. "Optaremos por el que esté mejor", añadió, aunque también se quiso referir a otro jugador en especial, Ganso. "Le está costando su inserción dentro de esta sintonía, pero seguimos ilusionados con que tenga la posibilidad de aportar el talento que tiene, porque nos daría un plus importante", manifestó.

Otros de los jugadores de los que habló fue sobre N'Zonzi y Franco Vázquez. "De cara a lo que viene, hay que ver si los rendimientos individuales se mantienen, lo que hará que esto mejore, se mantenga o se pierda. Ojalá puedan mantener un nivel alto y establecernos con los mejores. Si no, también hay muchos jugadores que están preparados para cuando les toque", afirmó.

Ante los rumores que le colocarían como un posible sucesor de Luis Enrique en el Barça, el técnico argentino está "tranquilo". "Es algo que de mí no nace, por lo que no tengo que explicarle nada a nadie. No tengo nada que ver con lo que se dice. En mi mente está seguir trabajando todos los días para consolidar una idea acá en el club que me trajo a Europa. Está claro que en esta profesión manda la actualidad y la realidad. El día de mañana nunca se sabe", concluyó.