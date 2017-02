Wenger: "Decidiré mi futuro en marzo o abril"

LONDRES, 17 (Reuters/EP) El entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, señaló que decidirá su "futuro" en abril o marzo, después de 20 años en el club, aunque no sabe exactamente cuándo, y aclaró que la decisión será de cara a la gestión del equipo la próxima temporada.

"Decidiré mi futuro en marzo o abril, pero no sé exactamente cuándo", indicó Arsene Wenger este viernes en una rueda de prensa previa al partido de la FA Cup.

El francés es el segundo entrenador que lleva más tiempo en un mismo club de 'Premier', pero su contrato con el Arsenal finaliza al final de esta temporada y su futuro es una incógnita, con el añadido del flojo rendimiento en la actualidad de los 'gunners', prácticamente eliminados de la 'Champions' tras caer 5-1 ante el Bayern.

"Hablo con la directiva, pero no quiero hablar de cómo ven mi futuro. Lo importante es el club, no mi futuro. No importa lo que pase, yo dirigiré la próxima temporada este aquí o no. Eso es seguro", subrayó. "Creo que lo importante es que el club tome la decisión correcta", añadió.

El francés pidió centrarse "en los problemas reales" y "en la manera" en la que juegan, no en su "futuro". "Incluso si yo me voy, el Arsenal no ganará todos los partidos en el futuro", advirtió.

El equipo ahora mismo es cuarto en la liga inglesa y tiene al Chelsea, líder de la competición, a 10 puntos y con 13 partidos todavía por delante. La 'FA Cup' parece su última esperanza para salvar la temporada del club del norte de Londres.