Zidane confirma la titularidad de Morata ante el Espanyol y quiere que siga "en su casa"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, afirmó este viernes, a un día de jugar contra el Espanyol, que el delantero Alvaro Morata será titular después de varias jornadas en las que ha disfrutado de "pocos minutos", además de expresar su deseo de que el canterano continúe "en su casa".

"No me gustaría que se fuese. Alvaro además está en su casa. Es verdad que ha tenido pocos minutos, pero los ha tenido. Menos que Karim seguramente, pero ante el Espanyol va a jugar de inicio y sé que no será el único partido que juegue desde el principio. Está como los demás, pero siempre va a haber jugadores con más minutos que otros, esto no lo va a cambiar nadie", dijo Zidane en rueda de prensa previa a la vigésimo tercera jornada de LaLiga Santander.

Sobre Karim Benzema, quién está prevaleciendo en el 'once' titular del técnico galo, señaló que ante el Nápoles vio al mismo jugador de siempre, "muy metido y con mucha personalidad". "Es verdad que no le está saliendo el gol, pero le salió el otro día y pudo meter un segundo. Es verdad que lo que queremos es que un 'nueve' marque goles, pero el los mete y sabe hacer otras cosas también", indicó.

Además, también alabó la actuación del portugués Cristiano Ronaldo, que aunque no marcó gol "lo hizo fenomenal". "Lo que sabe hacer Cristiano (marcar goles) nadie lo va a quitar. Pensamos, y él mismo, que siempre va a meter gol, esto no va a cambiar. Lo que sí puede hacer es otras cosas y lo está haciendo muy bien también", apuntó.

"No es un jugador que solo haya metido goles, sino que también se asocia con los demás. El otro día jugó un gran partido y no va a ser el último", agregó de su compatriota.

El centrocampista Carlos Henrique Casemiro, es otro de los jugadores mejores valorados por su técnico tras el partido de 'Champions', pero no dejó claro si estará ante los de Quique Sánchez Flores tras el desgaste físico que sufrió el miércoles en el Santiago Bernabéu. "Dependerá de cómo se encuentre el jugador, pero aparte de lo de Morata no diré nada más", argumentó.

El que no estará casi seguro en la convocatoria será el central andaluz Sergio Ramos debido a "sólo un golpe" que sufrió en la cadera ante el conjunto napolitano y que le obligó a retirarse del campo por Kepler Laverán Lima 'Pepe'. "No hay lesión ni nada. El lunes estará con nosotros sin problema", explicó, añadiendo que Fabio Coentrao también tiene "un poco de molestias" y que espera que en "pocos días" esté de vuelta.

"La dificultad para él es que después de tanto tiempo lesionado, cuando vuelve y piensa que está bien de repente tiene una molestia y le impide estar al cien por cien. El solo quiere volver y estar con nosotros. Espero que sea una cuestión de días", añadió.

Sobre el Espanyol, expresó que es un rival que últimamente ha cosechados "resultados muy buenos", tres victorias en los últimos cuatro partidos y que está luchando por entrar en Europa, y que son conscientes de las "dificultades" que tendrán en el partido. "Esto va a ser así cada fin de semana, pero estamos concentrados", aseguró.

"NO MIRAMOS A LOS DEMAS" En caso de que el Barça no consiga remontar el 4-0 que cosechó ante el París Saint-Germain en Liga de Campeones, podría centrarse en el campeonato liguero, pero esto es algo que no le preocupa al entrenador 'merengue'. "No miramos a los demás, miramos lo que hacemos nosotros", afirmó.

"El PSG estuvo muy fuerte y el Barcelona un poco menos, nada más, pero como siempre hay un partido de vuelta y hay que jugarlo. El Barcelona es un gran equipo y puede hacer grandes cosas", remarcó sobre el partido del pasado martes en París.

Finalmente, expresó que los de Unai Emery "siempre han sido unos grandes candidatos" para ganar la 'Champions', aunque es verdad que "todos" esperaban algo más del equipo francés y, "sobre todo", en su país. "Siempre han demostrado que tiene un gran potencial y es parte de los favoritos", comentó.

"El resultado de París impresiona mucho. Es cierto que tal vez a priori son favoritos, pero todo los equipos quieren ganar y es un camino muy largo y duro para todos. Un resultado suficiente para ganar", sentenció.