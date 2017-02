(Crónica) El Barça remonta para presionar a Movistar Inter

El FC Barcelona Lassa ha remontado a Aspil Vidal Ribera Navarra para ponerse líder provisional y presionar a un Movistar Inter que visita este domingo al Levante UD, mientras que Jaén Paraíso Interior ha superado a Pescados Rubén Burela (2-4), en los partidos correspondientes a la vigésima primera jornada de la Primera División de fútbol sala.

El conjunto azulgrana se llevó la victoria en Pamplona al sellar Dyego la remontada en un encuentro regido durante los primeros minutos con continuas intentonas navarras, que se fueron diluyendo ante el dominio culé y un estelar Joselito, que anotó un doblete.

Ante esa superioridad en Tudela, el cuadro de Andreu Plaza no materializaba y lo pagó con el 1-0, obra de Luisma, aunque no bajó la intensidad. Parecía que el Barça encontraría la igualada hasta que Dyego puso el 2-0 en el marcador. El Barça no dejó de intentarlo en ningún momento y vio recompensado su sacrificio.

Joselito, antes de la segunda mitad, recortaba distancias y, poco después, situaba la igualdad. Cuando todo estaba abocado al 2-2, apareció Dyego para castigar en el minuto 39, desde el doble penalti, el desacierto navarro, y consolidar la remontada del líder provisional.

En su visita a Pescados Rubén Burela, Jaén Paraíso Interior se hizo con los tres puntos (2-4). Los jienenses, que comenzaron el partido abajo en el marcador, reaccionaron de manera contundente con cuatro goles consecutivos para quedar en cuarta posición antes del tanto de Iago Rodríguez, que maquillaba el marcador.

Además, el Peñíscola RehabMedic, quinto clasificado, superó (3-4) al Gran Canaria F.S en un duelo igualado hasta el tramo final, donde los visitantes pusieron tierra de por medio.

Por su parte, Bodegas Juan Gil Jumilla y Plásticos Romero Cartagena se repartieron puntos (3-3) en una actuación estelar de Everton, autor de un 'hat-trick'. De esta manera, Jumilla se mantiene como farolillo rojo y Cartagena suma 20 puntos, seis más que Levante, penúltimo clasificado.

--RESULTADOS DE LA JORNADA.

-Viernes 17.

Ríos Renovables Zaragoza - Magna Gurpea 3 - 3.

ElPozo Murcia - Santiago Futsal 6 - 2.

-Sábado 18.

A.V.Ribera Navarra - FC Barcelona Lassa 2 - 3.

B.Juan Gil Jumilla - Plas.Romero Cartagena 3 - 3.

Pescados Rubén Burela - Jaén P.Interior 2 - 4.

Gran Canaria F.S. - Peñíscola RehabMedic 3 - 4.

-Domingo 19.

Levante UD FS - Movistar Inter 12.30.

Catgas Energía - Palma Futsal 17.00.

--CLASIFICACION.

EQUIPOS PT PJ PG PE PP GF GC.

1. FC Barcelona Lassa 53 21 17 2 2 102 43.

2. Movistar Inter FS 51 20 17 0 3 101 36.

3. ElPozo Murcia 47 21 14 5 2 103 48.

4. Jaén Paraíso Interior 39 21 12 3 6 75 50.

5. Peñíscola RehabMedic 39 21 12 3 6 80 60.

6. Magna Gurpea 37 21 11 4 6 73 55.

7. Palma Futsal 36 20 11 3 6 73 48.

8. Catgas Energía 28 20 8 4 8 75 73.

9. Santiago Futsal 25 21 7 4 10 66 82.

10. Aspil Vidal Ribera Navarra 23 21 7 2 12 47 57.

11. Ríos Renovables Zaragoza 22 21 6 4 11 66 86.

12. Plast. Romero Cartagena 20 21 5 5 11 53 80.

13. Gran Canaria FS 19 21 5 4 12 59 92.

14. Pescados Rubén Burela 15 21 5 0 16 58 96.

15. Levante UD FS 14 20 3 5 12 42 74.

16. Bodegas Juan Gil Jumilla 5 21 1 2 18 43 136.