Garitano: "Nos vamos tristes por cómo y cuándo ha sido el 2-1"

El entrenador del C.D. Leganés, Asier Garitano, lamentó la oportunidad "perdida" de sumar en su primera visita al Camp Nou después de caer contra el FC Barcelona (2-1) con un gol de Messi en el último minuto del partido y aseguró que se marchan "tristes" por "cómo y cuándo" llegó ese gol.

"No sé si hacer historia, pero sí hemos perdido la posibilidad de poder sumar porque es difícil que se nos dé cualquier otra opción ante este rival. Podíamos haber salido reforzados. Nos vamos fastidiados", manifestó el técnico vasco en rueda de prensa.

Preguntado por el Barça, Garitano dijo que no le sorprendió el partido de los culés tras la goleada encajada el pasado martes en 'Champions'. "Creo que ellos están por encima de estas situaciones, pero tampoco debe ser sencillo recibir a un equipo como el Leganés. Todo el mundo pensaba que nos iban a golear", añadió.

"Ha sido una oportunidad grande, pero no hay consuelo. Hemos hecho bastantes cosas bien pero no nos vale. Sé de la dificultad que íbamos a tener para poder sacar algo de aquí, aunque es una pena porque no sumamos. El objetivo de este partido era salir reforzados. Lo más importante era el resultado y si no competir bien, ser ambiciosos y eso lo hemos conseguido", espetó.

Además, Garitano confió que este partido les ayude "para el siguiente" que será en casa ante el Deportivo. "Esta oportunidad ya la hemos perdido, ahora hay que mirar al futuro. El fútbol es acierto, tener opciones. No vale tirarla fuera o dar al palo. Hay que meterlas", indicó el de Bergara, que destacó como "lo más positivo" que sus jugadores hayan "creído".

Por último, el técnico del Lega dijo que el gol tan temprano no benefició a su rival. "Es posible que al hacer el gol tan rápido no les haya ayudado. Inconscientemente hace que te relajes un poco", sentenció Garitano, que instó a seguir trabajando en las 15 jornadas restantes para "para tener la posibilidad de volver a jugar estos partidos" la próxima temporada.