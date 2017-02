Setién: "Nos falta un punto de lucidez de cara a gol"

El entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién, ha asegurado que al equipo le falta un "punto de lucidez de cara a gol" y que esperan remediarlo cambiando la "dinámica fuera de casa" este lunes ante el Málaga en La Rosaleda (20.45 horas), en el último partido de la vigésima tercera jornada de LaLiga Santander.

"El equipo no está teniendo el punto de lucidez de cara a gol, es lo que nos falta, pero esperamos cambiar ya nuestra dinámica fuera de casa. También hemos hecho buenos partidos fuera de casa para haber empatado o ganado", declaró en la rueda de prensa previa al duelo.

Además, el técnico cántabro, que confirmó la baja de Livaja por lesión, destacó las virtudes de su rival del lunes. "El Málaga me parece un equipo bastante intenso y equilibrado, nos va a poner las cosas difíciles", advirtió, antes de restar importancia al estado del terreno de juego tras las lluvias torrenciales de los últimos días en la ciudad andaluza. "Que llueva no me preocupa demasiado siempre que circule el balón", indicó.

Por último, el preparador del conjunto amarillo rechazó hablar de su posible renovación con el club. "No hay novedades al respecto", concluyó Setién.