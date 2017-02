Piqué: "Cuando llegó Luis Enrique, veníamos de la mierda más absoluta, y ganamos el triplete"

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué ha afirmado este lunes que el equipo está "a muerte" con su entrenador, Luis Enrique Martínez, pese a que no está en su "mejor momento", pero ha recordado que cuando el técnico asturiano llegó estaban en "la mierda más absoluta" y acabaron ganando "el triplete".

"Me gustaría recordar que cuando llegó Luis Enrique veníamos de la mierda más absoluta y ganamos el triplete. El fútbol no tiene memoria. No entiendo los pitos al equipo, y estamos a muerte con el entrenador. Estamos intentando sacar adelante este pequeño bache de juego", declaró en la presentación de una pista de pádel en Rubí (Barcelona), junto al jugador Fernando Belasteguin, número 1 del World Padel Tour.

Sin embargo, reconoció que "no" están en su "mejor momento". "Estamos jugando un fútbol mejorable. El mensaje a la afición es que estamos vivos en las tes competiciones. En Liga estamos con opciones. En 'Champions' le diría a la afición que vinieran al campo, porque si se pierden la remontada entonces sí que estarían jodidos en casa. En la Copa del Rey estamos en la final y esperamos ganarla. Mucho ánimo a la afición pero, cuando venga al Camp Nou, que nos ayude, que lo necesitamos", subrayó.

El central azulgrana ha confesado que entiende que el aficionado "no esté contento con lo que ve", pero no está de acuerdo "con cómo se expresa". "Este es el club de mi vida. Obviamente, quiero ver al equipo ganar, quiero ver a la afición contenta y entiendo perfectamente el descontento del otro día. Entiendo que el aficionado no esté contento con lo que ve, pero no estoy de acuerdo con cómo se expresa", apuntó.

"NO ENTIENDO QUE LA GENTE SE PUEDA MANIFESTAR SILBANDO" "Con este entrenador hemos ganado mucho. Estamos hablando de que han sido dos temporadas de éxito rotundo, una Supercopa de España al inicio de esta temporada, y aunque no estemos en la mejor situación no entiendo que la gente se pueda manifestar silbando. Si a veces hablamos de que somos más que un club y que somos un club diferente al resto, intentemos serlo también, por parte de la afición y por nuestra parte e ir todos a una", manifestó.

Sobre el sistema de juego, el catalán afirmó que ahora juegan un fútbol "menos combinativo", porque antes había jugadores en el centro del campo "que no perdían tantos balones". "Nosotros, los jugadores, somos los primeros interesados en tener el balón el máximo tiempo posible", expresó.

"Si nos dedicamos a defender tenemos más que perder que ganar. A partir de ahí, podemos discutir por qué este Barça no tiene la pelota tanto como nos gustaría. Antes teníamos jugadores distintos en el centro del campo, que no perdían tantos balones y combinaban más. Arriba ahora tenemos a los tres mejores del mundo, pero con unas características distintas. Por eso no jugamos un fútbol tan combinativo", dijo.

"Tenemos que evolucionar. Si jugamos al fútbol igual que hace cinco años, los equipos te cogen la matrícula. Hay días que encontramos la fórmula para evolucionar y otros no. Nosotros somos los primeros interesados en mantener la pelota pero hay veces que cuesta más", confesó sobre el estilo de juego de esta temporada.

"SI NOS ELIMINAN EN 'CHAMPIONS', LO ACEPTAMOS Y PUNTO" Además, Piqué explicó que, a pesar de que su fútbol es "espectacular", cuando las cosas no van bien, son "frágiles en defensa", y ha puesto de ejemplo el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al PSG. "Pasan los partidos y te das cuenta de que no estás tan fluido. Hay mil variantes, y nuestro fútbol es muy especial", aseveró.

"Si van bien las cosas, nuestro fútbol es espectacular, pero cuando no van bien, como en París, en defensa somos frágiles. Tenemos que saberlo e intentar buscar soluciones. Si al final nos eliminan en 'Champions', lo aceptamos y punto. Hemos ganado unas cuantas y quedan aún por ganar. Lo más importante es que nuestro fútbol vuelva a ser el que era", prosiguió.

Respecto al encuentro de vuelta contra el equipo de la capital francesa, el central cree que deberán jugar uno de sus "mejores partidos de la historia". "Ahora tenemos delante un gran desafío y debemos intentar jugar uno de nuestros mejores partidos de la historia e intentar ganarlo para pasar. Pero antes tenemos algún partido de Liga que también es clave para seguir peleando por la competición. En tres semanas estaremos en una posición mejor que en la que estamos ahora", manifestó.

Personalmente, Piqué se reconoció "muy querido por el club". "Siempre me he sentido querido por el club, jamás me he sentido solo. Siempre me he sentido muy amado por la afición, por la directiva y por mis compañeros", concluyó.