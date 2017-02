Allegri: "El Oporto es un equipo acostumbrado a estos partidos de 'Champions'"

El entrenador de la Juventus de Turín, Massimiliano Allegri, avisó del peligro del Oporto para el partido de este miércoles (20.45 horas) en tierras portuguesas y recordó que los 'dragones' son un equipo "acostumbrado" a disputar este tipo de partidos en la Liga de Campeones.

"El Oporto es un equipo y un club que está acostumbrado a estos partidos de 'Champions'. Están invictos desde septiembre habiendo concedido solo 14 goles en toda la temporada", resumió el técnico de la 'Vecchia Signora', que tiene claro la dificultad de la eliminatoria de octavos de final.

Además, Allegri recordó que el Oporto ha vencido a Bayern y Chelsea en casa en los últimos tres años. "Tienen un excelente récord, experiencia y por lo que está en juego será una prueba difícil. Sabemos los problemas que encontraremos", añadió.

"Tenemos que centrarnos en lo más importante, que es el partido. Estos serán 180 minutos muy difíciles porque el Oporto era el peor rival que nos podía tocar en esta ronda", sentenció Allegri antes de ser preguntado por la no convocatoria de Leonardo Bonucci, que verá el partido desde la grada. "No queremos ser distraídos por una situación que no existe".