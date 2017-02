Buffon: "Ultimamente he visto a Casillas en gran forma"

El portero de la Juventus de Turín Gianluigi Buffon dijo estar "muy feliz" por reencontrarse con Iker Casillas este miércoles en los octavos de final de la Liga de Campeones y aseguró que "últimamente" ha visto al exmadridista en "gran forma".

"Estoy feliz por reencontrarme con Iker Casillas. Es un amigo y un rival al que he apreciado y lo sigo haciendo", indicó Buffon antes de medirse al Oporto. "Ultimamente he visto a Casillas en gran forma: ¡espero que ambos hagamos un gran partido!", añadió el veterano portero italiano.

Respecto al choque contra los portugueses, Buffon dijo que no pueden dar por hecho el pase por su condición de 'favoritos'. "No podemos permitirnos infravalorar unos octavos de Liga de Campeones, no queremos dar nada por supuesto", indicó el meta juventino.

"Somos conscientes del valor y de los argumentos del Oporto. Es un equipo con gran experiencia internacional y que goza de nuestro máximo respeto", finalizó Buffon, que acompañó a su entrenador Massimiliano Allegri en rueda de prensa.