El Barcelona retira la petición de condena a Laporta y los directivos no adscritos al pacto

El FC Barcelona ha anunciado este martes que retira parcialmente el recurso de apelación presentado contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona, en relación con la demanda de acción de responsabilidad contra el expresidente Joan Laporta y sus directivos, en una medida que pretende pedir responsabilidades sobre las posibles pérdidas del club bajo su mandato y evitar una condena de pago a los posibles afectados.

"En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta Directiva en su última reunión ordinaria, el día 6 de febrero, el club ha presentado esta mañana un escrito ante la sección decimonovena de la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante el cual desiste parcialmente del recurso de apelación", señaló el club azulgrana en un comunicado.

De este modo, la Acción social de responsabilidad sigue adelante pero únicamente para esclarecer si los resultados negativos que se generaron durante el periodo de la gestión de Laporta se cuantifican "de conformidad con las cuentas anuales aprobadas por la Asamblea de Compromisarios, sin excepciones".

No habrá, después de este movimiento, una condena de pago para Laporta y sus directivos aunque la sentencia diera la razón al club, ni siquiera a los que no firmaron el pacto de conformidad con el club; Joan Laporta, Rafael Yuste, Josep-Ignasi Macià, Maria Elena Fort y Xavier Sala i Martín.

"Este desistimiento, que afecta a los cinco ex directivos que no se acogieron al acuerdo suscrito entre el FC Barcelona y los otros doce ex codemandados en este procedimiento, se refiere únicamente a la petición de condena al pago de las cantidades que se reclamaban", manifestó el club.

Por otro lado, el Barça asegura que la petición formulada responde al criterio manifestado de manera reiterada por el club, en el sentido de que el motivo de fondo del recurso era "que se fijara el criterio de atribución de responsabilidad de los ex directivos en su gestión al frente del club".

"En ningún caso se les pretendía perjudicar a título personal, ni a ellos, ni a sus familias. Por otra parte, el FC Barcelona ya llegó a un acuerdo con Zurich, la compañía aseguradora con la que tenía contratada una póliza de responsabilidad civil, que ya ha cumplido con sus compromisos con el club", concluye el comunicado.

El recurso se interpuso a la sentencia del titular del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona, José Manuel Martínez Borrego, que desestimó la acción social de responsabilidad interpuesta por el club contra el expresidente Laporta y 16 de sus directivos, a quienes atribuían unas pérdidas de 47,6 millones de euros en su mandato. En la sentencia el juez estimó en 4 millones de euros el beneficio del mandato de Laporta, lejos de esas pérdidas.