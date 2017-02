Lopetegui: "Hay que creer en las generaciones jóvenes, tienen calidad y ambición"

El seleccionador español de fútbol, Julen Lopetegui, evitó comparar al actual combinado nacional con el que se consagró, "sin ninguna duda" como "el mejor de la historia del fútbol español" y aseguró que "hay que creer en las generaciones jóvenes porque tienen calidad, personalidad y ambición".

"Fue una generación de jugadores extraordinaria. Sin ninguna duda, la mejor de la historia del fútbol español y me atrevo a decir que una de las mejores del fútbol mundial, pero creo que no es juntos entrar en comparaciones. Hay que creer en las generaciones jóvenes porque tienen calidad, personalidad y ambición", dijo Lopetegui en declaraciones a Radio Marca recogidas por Europa Press.

De este modo, señaló que intentan "estar presentes en muchos partidos" y que están siguiendo a muchos jugadores. "Dar un nombre o varios supondría dejarme a otros. A la hora de hacer una lista no es tan fácil. La selección es un equipo abierto. Y hay muchas maneras de llegar a la selección. A través de las categorías inferiores o a veces hay jugadores que tienen una irrupción en su equipo", indicó.

Al ser preguntado por jugadores que poco a poco se están consolidando en la 'Roja', como es el caso del jugador del Real Madrid Francisco 'Isco' Alarcón, respondió que están "contentos" por el protagonismo que tiene el malagueño en su equipo. "También por su actitud y por el rendimiento interesantísimo que está teniendo", apuntó.

Por otro lado, también habló sobre el delantero del Celta de Vigo Iago Aspas, quien está dentro de sus planes por el rendimiento "más que interesante" que ha tenido con la absoluta, mientras que del jugador del FC Barcelona Sergi Roberto resaltó que es "muy polivalente" y tiene gran calidad.

"Es un jugador con personalidad. Ha tenido muy buen rendimiento y va a seguir siendo un jugador de equipo. Va a volver a tener el nivel que nos demostró", añadió, afirmando que no cree que sean justas las críticas que está recibiendo por sus últimos partidos con el conjunto azulgrana.

"EVIDENTEMENTE CASILLAS SIGUE SIENDO SELECCIONABLE" El vasco también tuvo palabras para algunos de los más veteranos, como fue el caso de Iker Casillas, de quien comentó que "evidentemente es seleccionable" y que está rindiendo "a un alto nivel en el Oporto". "A partir de ahí me gustaría también que se hablase de Pepe Reina, David de Gea, Sergio Rico o Sergio Asenjo, que son grandísimos porteros", argumentó.

En este sentido, remarcó que el central catalán Gerard Pigué está "muy comprometido" con la selección española y que es un jugador "vital e inteligente y con una gran calidad". "Cada jugador tiene su carácter. Alguna vez pueden cometer torpezas, pero el caso de la camiseta fue muy injusto y no nos gustó, pero ya es agua pasada", subrayó.

Otros de los que ronda por la mente del seleccionar es el delantero del Chelsea Pedro Rodríguez. "Está jugando muy bien y teniendo continuidad en su equipo. Se ha enganchado a su equipo y está rindiendo a muy buen nivel", agregó, asegurando, por otro lado, que Sergio Busquets "es uno de los jugadores más importante de la selección sin ninguna duda".

"Los momentos de forma del jugador muchas veces tienen que ver con la propia dinámica de su equipo. No estamos preocupados por él y no tenemos la más mínima duda de que va a estar al máximo nivel. Y todos los jugadores del FC Barcelona", agregó.

Acerca de los jugadores que se nacionalizan en España para poder jugar con la 'Roja', Lopetegui recalcó que ellos no se encargan de eso, sino que "es una cuestión del propio jugador". "Si deciden ser españoles, ¿por qué no vamos a convocarles? Si alguien es seleccionable es nuestra responsabilidad decidir si lo convocamos o no", afirmó.

"NOS INTERESA QUE LLEGUEN HASTA EL FINAL COMPITIENDO AL MAXIMO" Una vez que los pupilos de Lopetegui disputen el partido clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018 el 24 de marzo y el amistoso ante Francia cuatro días después, no volverán a competir hasta el 11 de junio, cuando se medirán a Macedonia, por lo que al seleccionador le interesa que este año sus jugadores lleguen "hasta el final de temporada compitiendo al máximo".

"Cada partido es trascendental, pero ahora el único foco que tenemos es el de Israel en Gijón. Tenemos que dar respuesta a lo que tenemos delante. Luego el amistoso ante Francia es atractivo, pero los tres puntos se juegan ante Israel", remarcó.

Además, el 2 de septiembre España e Italia se medirán en uno de los duelos más atractivos en la clasificación para la cita mundialista, pero es un duelo que queda muy lejano para el entrenador vasco. "No vamos a perder energías pensando en ese partido, no nos ayuda. Se las tenemos que dedicar al cien por cien a Israel. Hay que dar respuesta a los que nos viene ahora", explicó.

Finalmente, hizo balance de los seis partidos que lleva al frente de la absoluta, asegurando que están en la "línea de mejorar como equipo" y que en partidos de alta dificultad han demostrado personalidad. "Claro que hay cosas que mejorar, pero en general el equipo ha tenido buena actitud", sentenció.