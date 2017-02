Saúl: "El gol ha sido muy emotivo después de lo que sufrí aquí hace dos años"

El jugador del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez se mostró "muy contento" tras conseguir la victoria ante el Bayer Leverkusen (2-4) en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y aseguró que el gol que marcó para inaugurar el marcador ha sido "muy emotivo" después de lo que sufrió hace dos años en esta misma ciudad.

Saúl tuvo que permanecer varios días ingresado en un hospital de Leverkusen por un hematoma renal. Este martes ha recordado aquella lesión. "Ha sido muy emotivo sobre todo por lo que sufrí aquí hace dos años. Este gol me pone muy orgulloso. Hemos conseguido la victoria y ahora no podemos confiarnos, la vuelta tendremos que jugarla como si no hubiese existido este partido", dijo en declaraciones a Antena 3.

En relación al choque, Saúl dijo que el Bayer demostró que es un equipo "sin miedo a nada" y que deberán salir advertidos en el partido de vuelta. "Son muy fuertes en su campo y hoy lo han demostrado. Son atrevidos y no tenían nada que perder. Es cierto que nos han puesto contra las cuerdas en algunas fases del partido", espetó.

"¡Menos mal que hemos metido ese cuarto gol de Torres para la tranquilidad del partido de vuelta. Sabemos que ellos no se dan nunca por vencidos. Hemos hecho un gran partido, ha sido un partido bonito y hemos obtenido una buena ventaja", celebró Saúl Ñíguez.