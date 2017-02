Stoichkov: "Hay que dar una palmada en la espalda a Luis Enrique"

El exjugador del FC Barcelona Hristo Stoichkov ha pedido este martes a la prensa y a la afición que den una "palmada en la espalda" al técnico del equipo blaugrana, Luis Enrique Martínez, en vez de criticarle o señalarle como culpable del mal momento del equipo, y ha añadido que la situación mejorará por el carácter ganador del asturiano.

"Hoy más que nunca, hay que dar una palmada en la espalda a Luis Enrique. ¿Que sacan pecho en Madrid? No hay que darle más vueltas. Este equipo va a reaccionar", aseguró a los medios en un acto.

Aseguró que el técnico sufre como el que más si el equipo no gana. "Sé cómo sufre porque sé de su carácter ganador. ¿Por qué no podéis apoyar ahora a Luis Enrique y darle una palmada en la espalda? Cuando se pierde, podemos matarlo. Cuando ganamos, Luis Enrique es el mejor", comentó sobre la reacción de la prensa tras el 4-0 en París.

En este sentido, añadió que no se deben buscar "excusas de nada". "Me tocó vivir eso también en la final de Atenas a mí. Nadie puede decir las cosas que estoy leyendo y que estoy escuchando estos días. Acusan a Luis Enrique y eso no es verdad. Siempre entendéis todo de otra manera", lamentó.

"Yo jugué en el Camp Nou. Cuando pitan al entrenador o a un jugador, es porque los aficionados quieren que ganemos", relativizó sobre los pitos de la afición en el Camp Nou en la agónica victoria sobre el Leganés (2-1) en la pasada jornada de LaLiga Santander.

El exjugador inauguró este martes en Martorell el 'Cruyff Court Hristo Stoichkov' para promover el deporte entre los niños y jóvenes de la localidad, el tercero de la iniciativa entre la fundación de Cruyff y la del FC Barcelona, que se suma al Cruyff Court Sergio Busquets de Badia del Vallès y el Cruyff Court Carles Puyol de la Pobla de Segur. El embrión de este proyecto fue la creación del Cruyff Court Xavi Hernández en Terrassa, que puso los cimientos del acuerdo.

Stoichkov, junto al alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa; Danny Coster, mujer de Johan Cruyff; el vicepresidente primero del FC Barcelona y de la Fundación FC Barcelona, Jordi Cardoner, y el director del Area de Acción Comercial y Educativa de la Fundación Bancaria "la Caixa", Xavier Bertolín, abrieron las instalaciones de Martorell.