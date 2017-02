Voro: "No podemos plantear un partido ante el Real Madrid de defender y salir a la contra"

El entrenador del Valencia CF, Salvador 'Voro' González, ha asegurado que contra el Real Madrid, en el partido aplazado de LaLiga Santander, el equipo no puede "jugar a defender y salir a la contra", ya que tendrán delante a un rival con un potencial enorme y con futbolistas muy desequilibrantes, aunque intentarán ser el segundo equipo, tras el Sevilla, que ganen a los blancos en la competición.

"Es mejor afrontar estos partidos después de haber ganado. Lo más importante es el convencimiento de que iremos a hacer un gran partido con la ilusión de competir, e intentar ser el segundo equipo que le gana al Real Madrid en LaLiga", comentó en rueda de prensa en referencia a haber ganado al Athletic Club en la pasada jornada (2-0).

Por ello, prefiere saltar al terreno de juego de Mestalla a buscar un triunfo. "Debemos defender con la pelota. No podemos pensar en plantear un partido con el objetivo de defender y salir a la contra. Eso es el principio del fin, sobre todo por el rival que tendremos delante. Hay que ser un equipo valiente y atractivo, sabiendo la velocidad de los delanteros a los que nos vamos a medir, e intentar cometer los mínimos errores", apuntó.

El técnico valencianista admitió que llegan en un gran momento tras la pasada victoria, aunque el reto sea mayúsculo. "Nos mediremos ante un grandísimo equipo, y no es casualidad que sea líder. Es un partido que todos quieren jugar, y los futbolistas pondrán todo por dar una buena imagen", explicó Voro.

El exjugador elogió a su homólogo en el banquillo. "Zidane ha sido un gran futbolista, admirado por su fútbol. Lo está haciendo muy bien en un club muy exigente. Desde fuera me dice que es un técnico que con el grupo funciona muy bien, y que intenta sacar el máximo rendimiento de sus jugadores", apuntó sobre el técnico del Real Madrid.

En cuanto a su equipo, recordó que "la realidad" es que tienen "problemas" en la delantera "por la lesión de Rodrigo y Santi Mina" y porque "Orellana y Zaza vienen de un periodo sin competir". "Aún así, me habría ha gustado jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo", argumentó.

Otro de los jugadores que será duda es Gayá, que trabajó "aparte" y con el que apurarán "hasta última hora" para ver si puede jugar o no. "Esta tarde entrenamos y no sabemos cómo está. Además hay algunos jugadores con molestias, y hemos de tener en cuenta el calendario que nos espera, que es complicado", avisó.

Uno de los aspectos que remarcó fue la importancia de la afición, no solo de cara al choque ante el Madrid, sino de cara a los siguientes encuentros. "Tenemos la seguridad de que Mestalla será clave para lograr el objetivo, ya que también vendrán rivales de la parte baja y con ellos sacaremos puntos. Aún así, este año no estamos cumpliendo las expectativas y entiendo que estén enfadados", afirmó.

Finalmente, no quiso hablar de su futuro, sino que quiso dar importancia a sumar los tres puntos mientras sus rivales no puedan sumarlos. "No lo vamos a solucionar todo de la noche a la mañana. Vamos partido a partido y no me preocupa mi futuro. Ahora pienso en el Madrid, y sería una ventaja importantísima ganar y más si lo hacemos contra el líder", concluyó.