Adán: "¿Favorito en el derbi? Yo gané 0-2 con el peor equipo de la historia del Betis"

El portero del Real Betis Antonio Adán dijo este miércoles que no quiere hablar de "favoritos" de cara al derbi que les va a enfrentar al Sevilla porque él ganó 0-2 "con el peor equipo de la historia" del conjunto verdiblanco, y añadió que tienen "la mentalidad al 100%", para ganar este sábado a las 16.15 horas en el Benito Villamarín, "con mucha ilusión".

"Hablando de derbis no me gusta dar favoritos porque yo gané en su campo 0-2 con el peor equipo de la historia del Real Betis Balompié", explicó en relación al choque de marzo de 2014. "Eso demuestra que en este tipo de partidos la calidad se iguala si le echas mucho corazón y fuerza", dijo Adán en la sala de prensa del feudo del equipo sevillano.

El meta afirmó que es consciente de la "responsabilidad" que tienen frente a la afición en ese encuentro. "Es un partido importante en el que todo el mundo tiene mucha ilusión, todos sabemos lo que nos jugamos. Sabemos la responsabilidad que tenemos frente a la afición por este partido y estamos mentalizamos para ello. Tenemos la mentalidad al 100% en este partido, sabemos lo que tenemos que hacer y estamos trabajando francamente bien, como lo veníamos haciendo antes del partido del Granada. Esa es la línea que queremos recuperar, estoy seguro de que el sábado se va a ver", afirmó.

En su opinión, el conjunto verdiblanco necesita más la victoria que los de Sampaoli en dicho encuentro. "A nivel de puntos es cierto que esa necesidad es mayor por nuestra parte porque queremos escalar posiciones. Necesitamos sumar de tres en tres y esos puntos nos hacen más falta, pero emocionalmente es otra historia. Ellos saldrán vencedores si ganan el partido y nosotros doblemente porque habremos conseguido los tres puntos y ganar el derbi", manifestó.

Adán no cree que una victoria en este partido suponga salvar la temporada. "No, para nada. El objetivo que nos ha marcado el club es el de quedar por encima del décimo puesto. Emocionalmente una victoria significa mucho para nuestra afición, pero la temporada se salva cumpliendo los objetivos", aseveró.

Sobre la derrota ante el Granada afirmó que "se hicieron muy mal las cosas". "Después del partido hablamos entre nosotros, comentamos y buscamos los errores que tuvimos para corregirlos. Todos estamos en la misma idea de que se hicieron muy mal las cosas. Fue un día de pocas palabras, realmente todo salió mal. Todo el mundo lo tenía claro y tenía ganas de que llegara el lunes para empezar a pensar en el siguiente partido", apuntó.

Finalmente, Adán habló del asunto de su renovación. El guardameta tiene contrato hasta 2019. "Esta semana no es momento de hablar de temas personales. Ya he demostrado mi compromiso con este club en muchas ocasiones. Lo he dicho muchas veces públicamente. Esta semana es innecesario hablar de mi renovación, centrémonos en el partido del sábado que es lo realmente importante y en lo que estamos mentalizados", concluyó.