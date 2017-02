Lallana renueva con el Liverpool hasta 2020

El Liverpool FC ha anunciado este miércoles la renovación del centrocampista inglés Adam Lallana por tres temporadas -con una más opcional-, en un nuevo contrato que le vinculará con el conjunto de Merseyside hasta el año 2020 a razón de unas 110.000 libras por semana (130.000 euros), según ha anunciado el propio club en su página web.

El mediapunta, de 28 años, llegó a Anfield en el verano de 2014 procedente del Southampton por una cifra cercana a los 30 millones de euros, convirtiéndose desde entonces en una pieza fundamental del esquema 'red', con quien ha disputado un total de 117 encuentros en los que ha marcado 20 goles. Además, también es internacional absoluto con la selección inglesa desde su debut frente a Chile en 2013.

"Estoy muy orgulloso y me siento halagado por la fe que ha mostrado el club y el técnico en mí", señaló sobre la confianza mostrada por Jürgen Klopp en los 23 encuentros de esta temporada, en los que ha conseguido 7 goles y otras 7 asistencias. "Este es un gran sitio y no se me ocurre un club mejor del que formar parte en el futuro", aseguró Lallana, nombrado recientemente 'Mejor jugador inglés del año 2016'.