Manolo Lama: "Manu Carreño no hizo nada para que me despidieran, ni tampoco para que me salvaran"

Manolo Lama destila resentimiento en sus palabras hacia Manu Carreño por su despido hace unos meses.

"No hizo nada por salvarme", dice el periodista, que reconoce que su compañero en 'Los Manolos' tampoco intercedió para echarle de Mediaset.

Aunque han pasado ya meses desde su despido de Cuatro, Manolo Lama ha concedido una entrevista en la que habla sobre su salida y confirma que, a día de hoy, no sabe todavía los motivos de su adiós forzado.

Pese a eso, asegura tajante que "las decisiones d elas empresas hay que acatarlas aunque no las compartamos".

A pesar de ello, Manolo Lama ha podido sacar una conclusión al respecto de su salida:

"Lo que saco como conclusión tras mi salida es que evidentemente la decisión que tomó la empresa, por parte de los ejecutivos, no sé si fue acertada o no. Pero, desde luego, si ves las audiencias no les ha ido tan bien como nos iba antes".

Lama confiesa todo esto en una conversación con el portal Vertele antes de empezar su nuevo programa, 'El golazo de Gol'.

Verdaderamente, el bajón de audiencia de 'Los Manolos', que dejó de denominarse así, lógicamente, tras su adiós, es más que notable, ya que han perdido 2,6 puntos de media.

"Es más que un poco", reconoce Lama. También deja claro que el espacio ya no tiene el sello que tenía antes porque falta él.

En la entrevista, Manolo Lama vuelve a incidir en que el primer sorprendido por su despido fue él y cuenta de nuevo que tras marcharse un viernes por la tarde, "vino un señor con una carta diciéndome que estaba relegado de ser presentador de 'Los Manolos'".

Un despido que muchos achacaron a su propio compañero, Manu Carreño, quien podría haber presionado a Mediaset para quitarle del programa. Sin embargo, Manolo Lama lo niega, aunque destila resentimiento al dejar claro que Carreño tampoco ayudó a que pudiera ser restituido en su puesto:

"Me he llevado, me llevo y me llevaré bien con Manu Carreño porque él no tuvo nada que ver en mi despido. Yo creo que no hizo nada para que me despidieran ni tampoco para que me salvaran".