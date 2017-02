Previa del AS Roma - Villarreal CF

El Villarreal CF visita este jueves a la AS Roma en el Stadio Olimpico --19.00 horas/beIN SPORTS-- buscando la remontada que obre el milagro de darle la vuelta al contundente 0-4 que encajó en el Estadio de la Cerámica, donde Edin Dzeko brilló con un 'hat-trick' que salvo una exhibición castellonense mete a su equipo en los octavos de final y aleja al 'Submarino amarillo' de su sueño europeo.

No es para nada fácil la empresa de un Villarreal que irá a buscar esa remontada que sería histórica pero que tiene más a mano el por lo menos ser competitivo y dar una buena imagen en el Olimpico. Decir adiós habiéndolo intentado hasta el final dejaría un mejor sabor de boca que hacerlo con una versión similar a la que conllevó el hundimiento en casa en el partido de ida.

El gigante bosnio Edin Dzeko volvió loca a la defensa castellonense con un 'hat-trick', el segundo en su nómina en esta competición, y selló un triunfo que deja poco lugar para las heroicidades. No encontró su juego el Villarreal, estuvo impreciso y de ahí que la Roma, pese a que no llegaba en su mejor momento, lograra un resultado idóneo para ahora no deber sufrir en casa salvo una catástrofe que sería imperdonable en la capital.

Pero en la ida no sólo ganaron sino que infligieron la mayor derrota del Villarreal en casa en competiciones europeas. Un varapalo duro y más ahora que afrontan una salida complicada a Italia, ya que el 'Submarino' va perdido y acumula cinco partidos sin ganar fuera de casa --3 empates en los últimos choques y 2 derrotas--. Así, de ganar, por lo menos rompería con esa mala racha lejos del Estadio de la Cerámica, otrora El Madrigal.

No ha viajado a su país de origen, que no de nacimiento, un Nicola Sansone que tiene unas molestias musculares en los isquiotibiales de la pierna derecha. Sin más bajas de última hora, el capitán del 'Submarino', Fran Escribá, podrá alinear al once que más garantías le de para dar cuanto menos esa esperada mejor versión aunque, quizá, piensa ya más en LaLiga Santander y en el choque del domingo contra el Real Madrid que no en una Europa League que parece ya utópica.

Dar minutos a Roberto Soldado, para que vaya cogiendo ritmo y olfato goleador tras su lesión, y confianza a hombres que deben ser claves y que quizá no pasaron su mejor día en la ida pueden, junto a esas esperadas rotaciones, modificar un once inicial imprevisible. También en la Roma podría rotar Luciano Spalletti, pues con todo a su favor podría dar descanso a ciertos jugadores pensando en el duelo a domicilio contra el Inter de Milán.

FICHA TECNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

AS ROMA: Becker; Manolas, Fazio, Rüdiger; Peres, De Rossi, Strootman, Palmieri; Nainggolan, Dzeko y El Shaarawy.

VILLARREAL CF: Andrés; Rukavina, Alvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Bruno, Trigueros; Samu Castillejo, Jonathan dos Santos, Cheryshev; y Bakambu.

--ARBITRO: Felix Zwayer (ALE).

--ESTADIO: Stadio Olimpico.

--HORA: 19.00 horas/beIN SPORTS.