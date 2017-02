Escribá: "Si no han llegado más goles ha sido por la gran actuación del portero"

El técnico del Villarreal CF, Fran Escribá, explicó tras su victoria (0-1) ante la AS Roma que si no marcaron "más goles" fue "por la gran actuación del portero" del equipo italiano, que evitó que el 'Submarino Amarillo' lograra remontar el contundente 0-4 de la ida de dieciseisavos de final de la Europa League y por lo tanto quedara eliminado de la competición.

"La estrategia era centrarnos en no volvernos locos, había que buscarlo como lo hemos hecho y, si no han llegado más goles, ha sido por la gran actuación del portero. Hay que aceptar que veníamos con un resultado muy malo que es lo que nos ha eliminado", afirmó el entrenador del equipo castellonense tras el choque.

Escribá ha destacado que su equipo siguió "buscando el segundo" gol aún cuando "la eliminatoria estaba ya perdida". "Estoy satisfecho con el grupo. Si el mejor de ellos fue el portero, eso habla bien del Villarreal. Cuando ya la eliminatoria estaba perdida, el equipo ha seguido buscando el segundo y eso dice mucho de ellos. Durante el partido, no quería pensar en la eliminatoria, todo pasaba por marcar el segundo, no había que pensar en el cuarto", apuntó.

Finalmente, el técnico valenciano alabó la gran actuación de los habituales suplentes que formaron parte del once inicial, y dijo que jugar "con los titulares" no les habría dado "más". "Estaba seguro de que los menos habituales se lo iban a tomar así", afirmó.

"Si hubiera pensado que no lo iban a hacer, no los hubiera puesto. El equipo viene de gestionar un esfuerzo importante y sabía que jugar con los titulares no nos iba a dar más. Hemos visto la mejor versión de Santos Borré. El hecho de tener un jugador como Soldado libera de espacios y Rafa ha hecho muy buen partido", manifestó.