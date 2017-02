(Previa) La Real quiere aprovechar las dudas de Las Palmas y seguir enganchada a la 'Champions'

La Unión Deportiva Las Palmas y la Real Sociedad abrirán este viernes en el Estadio de Gran Canaria (20.45 hora peninsular/Gol) la vigesimocuarta jornada de LaLiga Santander, que ambos afrontan tras sendas dolorosas derrotas.

El equipo grancanario volvió a demostrar que lejos de su estadio no termina de ser fiable y cayó ante el Málaga por 2-1, mientras que el donostiarra se vio sorprendido por un rival directo como el Villarreal para dejar escapar tres puntos importantes en Anoeta.

Para los de Quique Setién fue la tercera derrota consecutiva, también perdedores en Granada y en casa ante el Sevilla, rival frente al que perdieron su imbatibilidad como local. El objetivo será ahora volver a hacerse fuerte ante su público para que no salten las alarmas y para no mirar ya demasiado lejos los puestos europeos, actualmente a once puntos.

Por su parte, la Real Sociedad tampoco está ofreciendo el fútbol de sus primeros meses de competición, pero sí está logrando sacar resultados positivos que le mantienen al acecho de la pugna por estar en la Liga de Campeones del año que viene.

Los de Eusebio Sacristán, recién renovado hasta 2019, esperan volver a mostrar su peligro a domicilio para recortar a un punto su distancia provisional con el Atlético de Madrid, que recibe al FC Barcelona el domingo.

Los realistas han sacado seis victorias lejos de Anoeta este año y buscarán recuperar lo perdido ante el 'Submarino Amarillo' ante un rival al que golearon en la primera vuelta (4-1) y que aún no ha visto beneficios en sus buenos fichajes invernales (Jesé y Halilovic).

--PROGRAMA DE LA JORNADA 24.

-Viernes 24.

UD Las Palmas - R. Sociedad. Martínez Munuera (C.Valenciano) 20:45.

-Sábado 25.

D. Alavés - Valencia CF. Melero López (C.Andaluz) 13:00.

R. Betis - Sevilla FC. Del Cerro Grance (C.Madrileño) 16:15.

CD Leganés - RC Deportivo. Munuera Montero (C.Andaluz) 18:30.

SD Eibar - Málaga CF. Estrada Fernández (C.Catalán) 20:45.

-Domingo 25.

RCD Espanyol - At. Osasuna. Clos Gómez (C.Aragonés) 12:00.

At. Madrid - FC Barcelona. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 16:15.

Athletic Club - Granada CF. Trujillo Suárez (C.Tinerfeño) 18:30.

R. Sporting - RC Celta. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 18:30.

Villarreal CF - Real Madrid. Gil Manzano (C.Extremeño) 20:45.

--CLASIFICACION.

EQUIPOS J G E P GF GC Pts.

1. Real Madrid 22 16 4 2 57 20 52.

2. Barcelona 23 15 6 2 63 19 51.

3. Sevilla 23 15 4 4 46 28 49.

4. Atlético Madrid 23 13 6 4 43 19 45.

5. Real Sociedad 23 13 2 8 36 32 41.

6. Villarreal 23 10 9 4 30 15 39.

7. Eibar 23 10 5 8 36 31 35.

8. Athletic Club 23 10 5 8 28 28 35.

9. Celta Vigo 22 10 3 9 36 36 33.

10. Espanyol 23 8 8 7 30 31 32.

11. Alavés 23 7 9 7 22 28 30.

12. Las Palmas 23 7 7 9 32 35 28.

13. Málaga 23 6 8 9 31 37 26.

14. Valencia 23 7 5 11 33 41 26.

15. Real Betis 22 6 6 10 22 35 24.

16. Deportivo Coruña 22 4 7 11 26 35 19.

17. Leganés 23 4 6 13 16 39 18.

18. Sporting Gijón 23 4 4 15 25 47 16.

19. Granada CF 23 3 7 13 21 49 16.

20. Osasuna 23 1 7 15 24 52 10.