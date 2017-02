Berizzo: "Logramos el pase desde la fe y la humildad"

El entrenador del Real Club Celta de Vigo, Eduardo Berizzo, se mostró "muy contento" por haber conseguido el pase a los octavos de final de la Europa League y aseguró que certificaron el billete gracias a la "fe" y a la "humildad" del equipo.

"Hemos vivido una noche sensacional, creo que ha sido un partidazo de futbol tanto de ellos como de nosotros. Hemos generado muchas situaciondes de gol y nos inventamos nuestra victoria en lo que fue un gran esfuerzo colectivo", resumió el 'Toto' en declaraciones a beIN Sports.

"Cuando pudimos adueñarnos del balón hicimos daño y en la prórroga también fue así. Creo que los muchachos han demostrado una gran fortaleza física y mental, que es algo que se debe agradecer. Mando la felicitación a mis hombres por habernos hecho vivir una noche sensacional", incidió el técnico argentino.

Preguntado por cómo ha planteado el duelo, Berizzo reconoció que prevía un "partido largo" y eso fue algo que insinuaron con la alineación. "Sabíamos que íbamos a encontrar el gol, pero no tan tarde, aunque sí sabíamos que se iba a definir al final. Sería un partido de desgaste, pero no tuvimos problemas para ejercer el dominio que ejercimos en Balaídos en la segunda parte", analizó.

Por último, Berizzo explicó que el vestuario estaba "muy feliz" tras eliminar al Shakhtar Donetsk, pero no perdió su tono "medido y moderado". "Quiero felicitar a nuestro rival porque tiene grandes cualidades y le hemos ganado desde la fe y la humildad", sentenció el técnico celeste, que reconoció haber dado la orden contraria a Cabral en el 0-2. "Soy un visionario", dijo entre risas. "Por suerte no me hizo caso y la metió".