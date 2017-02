Hernán Pérez: "Debemos hacernos fuertes en casa para mirar hacia arriba"

El jugador del RCD Espanyol Hernán Pérez ha afirmado este viernes que el equipo debe hacerse fuerte en casa para poder mirar hacia las posiciones de arriba en la tabla, aunque también ha alertado que su próximo rival en LaLiga Santander, CA Osasuna, es un "gran equipo" pese a que sea el colista de la competición.

"Hay que saber que Osasuna es un gran equipo, a pesar de que está abajo ahora mismo. Hemos de competir con la misma intensidad y ganas que en cualquier partido y necesitamos los puntos como cualquier otro equipo. Debemos hacernos fuertes en casa y seguir sumando para mirar hacia arriba", explicó en rueda de prensa.

"Es importante poder marcar a balón parado. Si se nos da la oportunidad sería algo excelente. Si lo conseguimos es como lograr un objetivo que vamos entrenando cada día", avisó.

A nivel personal, reconoció que ya se encuentra totalmente recuperado, y que por tanto, ya está a disposición de Quique Sánchez Flores como ya demostró ante el Real Madrid pese a que no salió de inicio. "Me encontraba bien contra el Real Madrid y por eso entré en la lista. Fue una decisión del míster no salir de inicio y respeto su decisión. Si era beneficioso para el equipo siempre estoy a las órdenes del entrenador", apuntó.

"Ya me siento un poco más seguro para entrenarme sin la máscara, pero la tendré a mano por si la necesito para el partido. No la descarto, porque aún tengo algo de dolor, aunque poco a poco lo iré dejando", argumentó sin dejar claro si volverá a llevar la máscara protectora a raíz de la fisura nasal que sufrió.

Asimismo, tampoco quiso apostar por su titularidad en el choque de este domingo ante Osasuna. "Lo que decida el técnico para mí está bien. Creo que estoy en un nivel muy bueno y daré todo para ayudar a conseguir los tres puntos y seguir hacia arriba", reiteró.

Finalmente, se mostró "muy contento" tras haber recibido este martes la nacionalidad española, y de esta manera actuar como futbolista comunitario. "Estoy muy contento de poder tener la nacionalidad española, me siento muy feliz en el país. Mis hijas han nacido aquí y es un plus más para mí", concluyó.