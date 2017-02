Jorge Pérez presenta su proyecto "ilusionante" basado en la transparencia y la participación

El exsecretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Jorge Pérez ha presentado su proyecto "ilusionante" para acceder a la presidencia de la RFEF, basado en la renovación, transparencia, participación y trabajo en equipo, así como en una mayor relación con las Federaciones Territoriales, el impulso del fútbol femenino y una reforma de la Copa del Rey, a partido único y con equipos de Segunda B y Tercera División.

"Hoy presentamos un proyecto ilusionante. El momento ideal es ahora, la RFEF tiene que cambiar y yo sé las debilidades y las fortalezas. Se lo que hay que hacer y cómo", manifestó Jorge Pérez en la presentación oficial de 'Nuestro Proyecto, vuestro proyecto' en el Círculo de Bellas Artes de Madrid junto al exgerente y al exasesor jurídico de AFE Luis Gil y Santiago Nebot, respectivamente.

Jorge Pérez señaló que fortalecerá la relación con las Territoriales, aplicará "criterios de transparencia" en el reparto de las subvenciones, extenderá la labor social que tiene el fútbol, así como integrará a los aficionados en la Junta Directiva en el caso de salir elegido como sucesor de Angel María Villar.

También se celebraría un Congreso Anual del Fútbol Aficionado y se reformaría la Copa del Rey, que sería a partido único y en ella participarían los clubes de Segunda B y Tercera, así como se felicitó por el apoyo del presidente de LaLiga, Javier Tebas, presente en el acto, y "de la mayoría de los clubes profesionales".

"Cuento con el apoyo del fútbol profesional, cuyo presidente ha convertido a LaLiga en una locomotora de la innovación que ha impulsado el fútbol aficionado y femenino. Es justo reconocer esa labor, aunque eso me cueste votos", indicó el exsecretario general de la RFEF que dijo que cree en una "federación de todos, en la que todos tengan voz".

"NO TEMO QUE ME FALLEN, NO HE PEDIDO EL VOTO" Pérez aseguró que la renovación "es necesaria y urgente", así como recordó que han solicitado el voto electrónico, que crearían un fondo para garantizar los salarios de los futbolistas de Segunda B y Tercera División, se suprimiría el canon del 3 por ciento del contrato que abonan los técnicos al Comité de Entrenadores.

Otro de los aspectos en los que quieren incidir es la violencia verbal y física contra los árbitros, aspecto en el que contarán con el asesoramiento del excolegiado Eduardo Iturralde González. Pérez aseguró que su equipo ha llevado a cabo una campaña de información, no de solicitud del voto, por lo que no "teme" perder apoyos.

"No creo que nadie se vaya a bajar del barco, estamos informando de cuál es nuestro proyecto. No espero que nadie me falle porque a nadie le he pedido nada. Al Secretario de Estado le expuse la preocupación por las decisiones rocambolescas y el deterioro de la imagen que estaba sufriendo la RFEF. Lo único que le pedí es que nos garantizara que se iba a aplicar la legalidad y se cumpliera la Orden Ministerial, y nos dijo que estuviéramos tranquilos", desveló.

"SI NO CUMPLO EN UN MES, DIMITO" Por su parte, Luis Gil, exjugador del Sevilla y Elche, entre otros, afirmó que en sus contactos con los jugadores, clubes y federaciones territoriales ha detectado un deseo de cambio. "No he escuchado a un solo club que no desee el cambio, están perdiendo el miedo. Lo que hay que hacer es facilitarles las herramientas para que voten libremente", indicó.

Luis Gil confesó que en sus 15 años como jugador nunca supo que tenía derecho al voto. "Nuestro trabajo es que la gente vote libremente, no le pedimos el voto", recalcó Gil, que sería la 'mano derecha' de Jorge Pérez en la RFEF en el caso de ganar las elecciones en el próximo mes de mayo.

Jorge Pérez lamentó que no reconoce al "señor Villar" en los últimos días, al que fue su "líder durante muchos años". "Pero no me preocupa mucho. Siempre le digo a mi gente que no prometan lo que no van a cumplir. Yo, si salgo elegido presidente y no he convocado en un mes la Asamblea General para el reparto del 1 por ciento del dinero de la Copa del Rey a los clubes de Segunda B y Tercera dimito, me voy a mi casa", sentenció.