(Previa) La Juventus quiere su séptima victoria consecutiva ante el Empoli y dormir a diez de la Roma

La Juventus buscará este sábado ante el Empoli conseguir su séptima victoria consecutiva con la que pueda dormir a diez puntos de su perseguidora, la AS Roma, que juega un día más tarde ante el Inter de Milán, y dejar así casi sentenciado su sexto 'Scudetto' consecutivo, en partido correspondiente a la vigesimosexta jornada de la Serie A.

Los de Massimiliano Allegri afrontan otra jornada con tranquilidad. En Liga de Campeones tienen pie y medio en los cuartos de final tras vencer este miércoles 0-2 al Oporto de Iker Casillas y en el campeonato liguero aventajan al conjunto de Luciano Spalleti en siete puntos, por lo que hagan lo que hagan tienen un amplio colchón.

Sin embargo, no es todo de color de rosa en la 'Vecchia Signora', ya que Allegri no atraviesa el mejor momento con sus pupilos, según la prensa italiana. Desde el comienzo del curso, el italiano ya se las has visto con Juan Guillermo Cuadrado, Paulo Dybala, Sami Khedira y y Mario Mandzukic.

Uno de los jugadores más importantes de la plantilla 'bianconeri' como es Leonardo Bonucci podría salir incluso del equipo, según medios italianos, tras un rifirrafe que surgió a raíz de que el defensa pidiera el cambio para un compañero (porque lo veía cansado) y recibiera una supuesta mala contestación por parte de su técnico, lo que ocasionó que al final del encuentro, que ganaron 3-0, tuvieran que ser separados para que no llegaran a las manos.

Por otro lado, el conjunto romano se enfrentará el domingo a un Inter de Milán que encarrila dos victorias consecutivas después de caer ante el propio equipo 'bianconero' en la jornada 23 y que mantiene una lucha constante con el Atalanta por la cuarta plaza, por lo que la Juve podría verse beneficiada de una hipotética victoria de los de Stefano Pioli en el Giuseppe Meazza.

El Nápoles, por su parte, a tan solo dos puntos de la Roma, se medirá al Atalanta en un duelo en el necesitan una victoria obligada para mantenerse en la lucha por la segunda posición, aunque en el caso de perder no vería peligrar de momento su puesto en la próxima edición de la 'Champions'.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 26.

-SABADO.

Juventus - Empoli.

Nápoles - Atalanta.

-DOMINGO.

Chievo - Pescara.

Crotone - Cagliari.

Genoa - Bolonia.

Inter de Milán - AS Roma.

Lazio - Udinese.

Palermo - Sampdoria.

Sassuolo - AC Milan.

-LUNES.

Fiorentina - Torino.

--CLASIFICACION.

EQUIPOS J G E P GF GC Pts.

1 Juventus 25 21 0 4 53 17 63.

2 AS Roma 25 18 2 5 54 22 56.

3 Nápoles 25 16 6 3 60 27 54.

4 Inter Milán 25 15 3 7 40 24 48.

5 Atalanta Bergamo 25 15 3 7 40 26 48.

6 Lazio 25 14 5 6 44 29 47.

7 AC Milan 25 13 5 7 36 29 44.

8 Fiorentina 25 11 7 7 42 35 40.

9 Torino 25 9 8 8 46 40 35.

10 Sampdoria 25 9 7 9 30 31 34.

11 Chievo Verona 25 9 5 11 26 34 32.

12 Sassuolo 25 9 3 13 35 41 30.

13 Udinese 25 8 5 12 28 34 29.

14 Cagliari 25 8 4 13 33 51 28.

15 Bolonia 25 7 6 12 23 38 27.

16 Genoa 25 6 7 12 27 40 25.

17 Empoli 25 5 7 13 15 35 22.

18 Palermo 25 3 5 17 21 49 14.

19 Crotone 25 3 4 18 20 43 13.

20 Pescara 25 2 6 17 27 55 12.