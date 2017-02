Alcaraz: "El calendario no es justo, no estamos en las mismas condiciones que el resto"

El entrenador del Granada, Lucas Alcaraz, se ha quejado del calendario diciendo que "no es justo" para los intereses de su equipo y que no están en las mismas condiciones que los conjuntos restantes, antes de visitar este domingo San Mamés (18:30 horas).

"No me parece justo. Es un dato objetivo. Jugamos contra Alavés y Leganés con 24 horas menos de descanso. No me parece que estemos en las mismas condiciones que el resto", manifestó el técnico, ya que los vitorianos llegarán el miércoles con un día más de descanso, al igual que los pepineros, que juegan el martes en Mestalla (21:30 horas) y reciben a los nazaríes, con más descanso, el próximo sábado (13:00 horas).

Su rival este domingo, el Athletic de Ernesto 'Txingurri' Valverde, llega herido al caer eliminado en la Europa League ante el APOEL (con un global de 4-3). "La medida de los partidos anteriores es significativa. Tenemos que buscar lo que hemos hecho bien", subrayó.

Por otro lado, el preparador granadinista aseguró que el objetivo de sus jugadores debe ser ganar los partidos "de fuera y de dentro" con "rendimiento e intención" similares en una semana "importante" en la que va a "necesitar de todos" en la pelea por salir de las posiciones de descenso. "No sé cuántos vamos a utilizar pero los necesitamos a todos", apuntó.

"Las victorias tienen que reforzar el ambiente. Esto es un reto de todo el mundo. Por desgracia en el fútbol las cosas no se convalidan, se revalidan continuamente", sentenció.