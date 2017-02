La portería del Real Madrid: ¿Keylor o Casilla? ¿De Gea o Courtois?

El Real Madrid mantiene un debate interno sobre su portería. Fichar en verano a De Gea (26 años y 1,92 metros) o a Courtois (24 años y 1,99).

En lo que sí hay consenso es en la necesidad de contratar a un guardameta por el alarmante bajón de Keylor Navas.

Y escribe al respecto Alfredo Relaño en AS, diario que dirige:

La temporada pasada, Keylor paró una barbaridad. Se quedó en el club de milagro, recordemos la peripecia de su casi venta al United, pero no le desanimó eso. Paró muchísimo, resolvió partidos, espantó, y era muy difícil, el fantasma de Casillas. Terminó el curso y se operó del tendón de Aquiles. Mientras volvía, pudimos ver a Casilla, un portero correcto que no dejó ninguna queja.

Curado Keylor, el puesto fue para él. Lógico. Venía avalado por el temporadón anterior. Pero no ha sido lo mismo. Ya no hace aquellos milagros, sale menos y ha dado unas muestras de descolocación (en Sevilla y ante el Nápoles) que han costado goles graves.

Así que hay run-rún. Después de lo del Nápoles, Zidane prefirió ahorrarle el siguiente partido en el Bernabéu. La gente del Bernabéu puede ser muy dura. Todos los jugadores de todos lo tiempos me lo han dicho: hay un sonido propio, un murmullo de desconfianza o desaprobación, que liquida la autoestima de los que no son muy fuertes.

Por eso Zidane le evitó aquel partido. Volvió ante el Valencia y el Madrid perdió. No fue su culpa, lo de Zaza fue un prodigio y el gol de Orellana entre las piernas, tiene mucho de tino del delantero. Pero, en todo caso, no mejoró la posición de Keylor. Ahora las encuestas (no sólo de AS) dicen que la afición prefiere a Casilla.

¿Qué hará Zidane? Veremos si hoy da una pista. Mientras, desde el club se desliza que se vuelve a mirar a Inglaterra. Florentino no quedó feliz con el desenlace del asunto De Gea y, según muchas fuentes, querría volver a por él. Pero el United lo iba a poner muy caro, es casi su jugador bandera.

Otros en el club prefieren a Courtois, que quizá fuera más fácil de fichar, aunque fácil no hay nada. Pero hablamos de refuerzo para el año próximo. Lo que hay ahora es una duda diabólica entre si esperar que de nuevo Keylor Navas recupere aquella esplendorosa forma o darle un voto de confianza a Casilla, portero de empaque y seguridad.