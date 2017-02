Víctor Sánchez del Amo: "El empate hubiera sido lo justo"

El entrenador del Real Betis, Víctor Sánchez del Amo, aseguró que por lo visto en el terreno de juego "el empate hubiera sido lo justo" en el partido que perdieron ante el Sevilla (1-2) en la jornada 24 de LaLiga Santander.

"Hemos defendido muy bien en la primera parte pero en la segunda dos acciones nos han costado dos goles. Una de ellas me dicen que es en fuera de juego. No hemos tenido la fortuna de nuestro lado en ese sentido para que hubiera sido más justo el resultado visto lo visto. Por el equilibrio que ha habido en cuanto a ocasiones y dominio del juego el empate hubiera sido lo justo. Con ese gol en fuera de juego no ha podido ser, nos quedamos disgustados porque el esfuerzo de los jugadores y la afición no ha tenido recompensa", se lamentó Del Amo.

Sobre el bajón que dio su equipo en la segunda parte, el preparador del Betis, explicó que tuvieron un desplome físico por la "acumulación de cansancio a lo largo de los minutos". Añadió que el "poderío físico" del Sevilla en cuanto a la altura también influyó en el resultado.

"Sobre el desplome físico... el cansancio es normal que se acumule a lo largo de los minutos. Hemos terminado situaciones atacando cerca de la portería rival, el equipo tenía energía para buscar el empate. Ha sido más producto del poderío físico que tiene el Sevilla en cuanto a tamaño que nosotros no tenemos. Eso ha condicionado mucho en los goles dos goles por esa capacidad que tienen en el juego aéreo con futbolistas de esa envergadura. Es cierto que en una de esas segundas jugadas ha sido fuera de juego y les ha permitido tener esa victoria, pero no se ha visto. Ha sido clave ese poderío físico en cuanto a centímetros", comentó.

Sobre el posible fuera de juego en el segundo gol sevillista, afirmó que no ponen excusas con "las situaciones arbitrales". Además, aseguró que "los jugadores no se han llevado la recompensa que merecen" y que sus equipo compite contra equipos que tienen un capacidad de competitiva muy alta.

"Nunca ponemos excusa con las situaciones arbitrales que se den. Es un hecho que ha pasado y ha tenido relevancia en el resultado, pero no ponemos excusa. Tenemos claro la sensación de que todo el esfuerzo que han hecho tanto la afición como los jugadores no se ha llevado la recompensa que merece. Se ve que el equipo quiere y que compite contra equipos que tienen una capacidad competitiva muy alta. El partido ha sido muy equilibrado. Esa situación ha decidido el partido pero no nos sirve de excusa", explicó.

Sobre haber encajado los dos goles a balón parado aseguró que pese a haber dominado en todos los aspectos del juego en la primera parte, en la segunda hubo muchos balones divididos y segundas jugadas en las que no tuvieron el acierto de ganarlas.

"Las dos partes han sido muy diferentes. En la primera hemos sido capaces de dominar todos los aspectos del juego y en la segunda con muchos balones divididos y segundas jugadas no hemos tenido el acierto de ganarlas para tener continuidad en los ataques. Eso nos ha obligado a estar más en nuestro campo. Cuando hemos sido capaces de generar alguna buena posesión tampoco hemos finalizado", comentó.

Al ser preguntado por la acumulación de 6 partidos consecutivos sin ganar del conjunto verdiblanco, Del Amo comentó que esto le impide consolidar su posición. Aunque por el trabajo realizado por su equipo se mostró seguro de "los resultados vana llegar".

"Cuando no ganas no tienes la posibilidad de consolidar una posición o mejorarla, que es lo que queremos. Con el trabajo se ve que el equipo va compitiendo y tiene capacidad de competir ante equipos importantes. Seguro que los resultados van a llegar, estas muy cerca. En todos estos últimos partidos hemos estado muy cerca de conseguir la victoria o de puntuar, con la salvedad del día de Granada, que estuvimos nefastos. Hoy el equipo ha vuelto a dar la cara y ha tenido acciones para conseguir la victoria. Al final la efectividad es la que marca. Lo que nos queda es trabajar, el grupo tiene ganas", declaró.