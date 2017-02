Voro: "Estamos disgustados porque hemos hecho un gran esfuerzo"

El entrenador del Valencia, Salvador González 'Voro', confesó que están "disgustados" porque han hecho un "gran esfuerzo" aunque no han conseguido hacerse con la victoria en el partido que los enfrentó al Alavés (1-2) este sábado en la jornada 24 de LaLiga Santander.

"Estamos disgustados porque hemos hecho un gran esfuerzo, el partido se nos había puesto de cara pero hay que seguir porque el equipo ha hecho un gran esfuerzo, con las circunstancias de las que veníamos, hace 72 horas hemos competido muy bien y hoy ha sido una pena no haber conseguido premio" explicó.

Además, aseguró que su equipo había tenido el control del partido durante gran parte del encuentro, aunque admitió que les había faltado profundidad y que en los últimos minutos les falló el físico y acusaron el esfuerzo.

"Durante todo el partido, excepto en los primeros minutos del mismo, hemos tenido el control. A medida que iba pasando la segunda parte ellos han apretado más pero nosotros seguíamos teniendo el control del partido. En acciones aisladas han tenido alguna llegada sin llegar a ser ocasión. Y la verdad que el partido lo hemos tenido controlado en muchas fases del mismo, nos ha faltado un poco de profundidad en ese control del partido. Al final, lógicamente en esos últimos minutos el equipo ha acusado el esfuerzo", comentó.

Sobre la expulsión de Orellana por doble amarilla, el técnico del conjunto 'che', afirmó que la primera "parecía falta a favor nuestro" y que no entendía "por qué ha sacado la amarilla". Pero que ya "está hecho" y que deben "aprender" de ello.

"La expulsión ha sido por dos amarillas. La primera parecía que era falta a favor nuestro y no se por qué ha sacado la amarilla. La segunda fue por juego peligroso. Pero bueno está hecho ya y lo que hay que hacer es aprender de eso", aseguró.

Al ser preguntado por si los errores que costaron los dos goles fueron por falta de concentración el preparador valenciano explicó que son "circunstancias del partido" pero que no cree que fueran por "falta de concentración". Además, añadió que el segundo gol parecía una "jugada de clara de fuera de juego" aunque admitió que "finalmente parece que no es así".

"Hay que estar concentrados siempre y a veces pequeñas acciones te marcan. Son circunstancias del partido no creo que sean falta de concentración. En el segundo parecía una jugada clara de fuera de juego aunque finalmente parece que no es así. Está claro que debemos mejorarlo, hay pequeños errores que mejorar, pero no lo achacaría a falta de concentración. Como nos hemos puesto por delante y al final perdemos el partido parece que todo es malo y yo tampoco me atrevería a llegar a ahí. A veces la moneda te cae a un lado y hoy a última hora el Alavés ha tenido efectividad y ha aprovechado esos balones que en principio no deberían ser un problema. Es que esto es el fútbol", declaró.

Sobre las bajas que se suman a la de Orellana por sanción, como la de Nani, Santi Mina o Montoya aseguró que efectivamente los "condiciona" y que deben esperar a "recuperar a la gente". Aunque aseguró que va a armar un "equipo competitivo para ganar el partido".

Sobre el cambio de imagen del equipo del partido con el Real Madrid a la que ha dado hoy ante el Alavés afirmó que lo único que cambia "es el resultado". Asegurando que el equipo compitió bien contra los blancos y contra el Athletic Club y que "también hoy lo ha hecho".

"Lo que cambia es el resultado. El equipo compitió muy bien contra el Madrid, también contra el Bilbao, hoy también lo ha hecho. En la primera parte, salvo un remate de cabeza no hemos tenido problemas en defensa. Hemos tenido la posesión, hemos tenido el control, nos ha faltado profundidad, nos ha faltado en esos balones tener más llegada. En general nos vamos tristes por la derrota pero el equipo ha competido, el equipo se ha esforzado, igual al final les ha faltado un poco de gasolina pero estábamos bien, no estábamos teniendo grandes problemas y podía haber llegado el 0-2 en alguna acción", comentó.