Fran Escribá: "Nos dicen que después de un rebote la mano no existe"

El técnico del Villarreal, Fran Escribá, no quiso opinar sobre la actuación arbitral este domingo en la derrota (2-3) ante el Real Madrid en el Estadio de la Cerámica, donde se fueron del partido en el 2-2 que supuso el penalti señalado por mano de Bruno Soriano, una acción de la que reciben charlas arbitrales sobre su involuntariedad.

"Sinceramente nunca hablo de los árbitros y respeto mucho sus decisiones. Sí que es verdad que nos dan unas charlas todos los años y una de las normas que sí que nos han dicho es que después de un rebote, en la siguiente jugada, la mano ya sea propia o no, no existe, que si viene de un rebote no es penalti", indicó en declaraciones a Movistar Plus.

"Por eso protestamos. Una vez dicho esto yo no juzgo a los árbitros, entiendo que pitan lo que ven, lo he dicho siempre y tanto cuando se supone que me benefician como perjudican mantengo el respeto", añadió el técnico local, que fue expulsado en el minuto 73 por protestar dicha acción.

El rebote en la mano del capitán del 'submarino' llevó a Cristiano Ronaldo al punto de penalti, donde no falló. "He protestado como suele ser normal una jugada de tanta tensión y que desde nuestro punto de vista nos parecía un rebote y no nos parecía penalti. La protesta lógica, pero en ningún momento ninguna palabra fuera de los normal", afirmó.

"Es cierto que es una protesta enérgica y según me comenta el cuarto árbitro me expulsa él, así me lo ha dicho literalmente. Así que si por protestar te tienen que expulsar evidentemente estoy bien expulsado", añadió.

Escribá explicó que el empate supuso un duro golpe al que no supieron reaccionar, contra un Madrid al alza. "Es evidente sin duda que el gol nos ha descentrado a todos y a partir de ahí yo tenía claro que el 2-2 iba a ser un milagro sostenerlo. Pero sí que es cierto que con el 2-1 aunque ellos estaban yendo a más, no tenía esa sensación de estar pasando agobios, como sí la que tuve con el 2-2", indicó.

"La lectura es la de haber sostenido bien a un equipo como el Real Madrid, de haber hecho que nos generaran pocas ocasiones, de mantenerles a cero, de haber incluso marcador dos goles. Las lecturas tienen que ser positivas aunque lógicamente la amargura del resultado nos deja muy fastidiados pero nuestra obligación es pensar ya en Pamplona", finalizó.