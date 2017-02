Lopetegui pide un lleno en El Molinón para el "vital" partido ante Israel

El seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, se mostró este lunes "convencido" de que El Molinón se llenará el próximo 25 de marzo para acoger un partido "vital" de fase de clasificación ante una Israel que "ha crecido mucho" y "propone cosas interesantes".

"Estoy convencido de que el campo se va a llenar, que va a ser importantísimo. Deseamos que este partido sea diferente al último de la selección aquí ante Finlandia (1-1) porque sabemos de la importancia casi definitiva que tiene cada encuentro en este formato de clasificación", expresó Lopetegui en la presentación en Gijón del encuentro, acompañado de Maximino Martínez y Javier Fernández, presidentes de la Real Federación de Fútbol de Asturias y del Sporting, respectivamente.

El técnico confirmó que su deseo era jugar en el "norte" y que eligieron el estadio gijonés "porque reúne todas las condiciones" que buscaban. "A nivel de capacidad es idóneo, estamos convencidos de que la afición de Asturias no nos va a fallar y de que el césped estará maravillosamente bien, que es importantísimo para nosotros, y también del ambiente que se va a generar", apuntó.

En este sentido, el guipuzcoano fue cuestionado por el rechazo de un sector de la ciudad contrario al gobierno de Israel y que ya ha protestado en ocasiones similares. "Debemos poner el foco importante en que es un partido fantástico, con una posibilidad de visibilidad fantástica para la ciudad. Seguro que la grandísima mayoría de asturianos está encantada de que estemos aquí, vamos a quedarnos con las voluntades de las mayorías más que con las de las minorías", recalcó el seleccionador.

Sobre Israel, advirtió de su peligro. "Es un equipo que está a un punto, que practica muy buen fútbol, con jugadores en las principales ligas europeas, que ha crecido mucho, cuenta con buenos jugadores y propone cosas interesantes. La importancia del partido es vital, en cada uno nos jugamos la presencia en Rusia", reiteró.

De todos modos, el extécnico del Oporto no dio pistas sobre su convocatoria. "Haremos la foto de la lista en el momento que proceda. Quedan aún muchos partidos, seis de por medio y hay que ver lesiones y estados de forma. Tenemos algunas certezas y la posibilidad de alguno que pueda aparecer", se sinceró.

Lopetegui presenció el domingo en El Molinón el "bonito" partido entre el Sporting y el Celta, donde marcó Iago Aspas, cuya presencia en el campo fue "decisiva". "Ya ha debutado con nosotros de manera magnífica y está en los parámetros de los jugadores que controlamos, buscamos y queremos", opinó.

"Jorge (Meré) es un chico que conocemos de manera muy cercana y que tiene una presencia habitual en la Sub-21, que ahora tiene un Europeo interesantísimo. Está dentro de los que conocemos perfectamente, pero hay que dejarle que vaya quemando etapas de forma natural", puntualizó del joven central del Sporting.

SOBRE VILLA: "A VECES ESTAR EN UNA LIGA LEJANA PUEDE NO AYUDAR" De David Villa, insistió una vez más en que no puede ni debe "cerrar puertas" a nadie y que, "como seleccionador", debe estar "atento a todo". "Es cierto que hizo una muy buena temporada en Estados Unidos, Le vi en directo y todas las ligas son competitivas, pero es cierto que a veces estar en las más lejanas puede no ayudar", aclaró ante la posibilidad de volver a llamar al 'Guaje'.

En cuanto a LaLiga Santander, remarcó que ahora "cada partido arriba o abajo gana en importancia y es determinante". "Las cosas van a estar apretadas hasta el final", aseguró el exportero, cuya posición sobre los árbitros españoles es "muy clara". "Tenemos a los mejores del mundo, que se pueden equivocar como todos", indicó.

La polémica en el Villarreal-Real Madrid trajo de nuevo al centro de atención a un Gerard Piqué, que expresó de nuevo sus quejas a través de las redes sociales. "Con la selección todos se identifican con nosotros. Tampoco hay que darle más importancia a los temas de los 'tuits', que cogen una dimensión que en realidad no tienen", zanjó.

Finalmente, calificó de "tristeza tremenda" la nueva lesión de rodilla de Sergio Asenjo. "Ya es difícil levantarte de tres iguales, no salimos de nuestro asombro, pero tengo la certeza de que alguien que sale con esa fuerza de tres lesiones así va a salir de cuatro. Fue un día triste para él, el Villarreal y el fútbol, le mandamos nuestro máximo apoyo y cariño", confesó Lopetegui.