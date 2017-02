Mouriño confirma que rechazaron una oferta de compra del Celta y que podrían dejar Balaídos

El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, confirmó este lunes que rechazaron una oferta de 93 millones de euros por la compra del 66 por ciento de las acciones del club por parte de un grupo chino, y que tienen "ofertas de fuera" de la ciudad para mudarse si el Ayuntamiento no acepta sus propuestas sobre Balaídos.

"Tenemos notariada la oferta del grupo chino. Por el 66 por ciento de acciones nos daban 93 millones de euros, incluyendo la cancelación del préstamo del presidente y con un único pago en el momento de formalizar la compra de acciones. La venta no estaba supeditada ni al número de acciones ni a la compra de Balaídos, pero por medio del notario decidimos rechazar esa oferta", afirmó Mouriño en rueda de prensa.

El dirigente señaló que respondieron por carta a este grupo reconociendo que era "una valoración interesante en el precio de mercado" y que "si alguna vez" decidían vender el club se lo comunicarían. "Una vez más decimos que nunca hubo compromiso de venta, siempre dijimos la verdad", advirtió.

Por otro lado, respecto a Balaídos, apuntó que el pasado 23 de febrero se dirigieron al Ayuntamiento para hacer "una oferta formal de compra de Balaídos" o solicitar "una nueva licencia para construir un nuevo estadio". "Estamos esperando la respuesta y a partir de ahí continuaremos por un camino u otro", añadió.

"Si no nos quieren nos tendremos que ir. Estamos escuchando muchísimo la palabra legalidad e internamente nos preguntamos qué pedimos que fuese ilegal, absolutamente nada. Sí exigimos que si hay un acuerdo, que sea con validez jurídica, no una promesa, un convenio o un protocolo. Si no, estudiaremos ofertas de fuera, que las tenemos. Hemos sido pacientes pero es el momento de tomar decisiones y no depende de nosotros", subrayó el presidente céltico.

En este sentido, dejó claro que si tiene que hacer "la Ciudad Deportiva con un estadio" este proyecto no sería ya en la ciudad. "Si nos lo permiten en Vigo, podríamos considerar las opciones de hacerla en Vigo, pero es lógico que los municipios de alrededor nos digan que no llevemos solo una parte", admitió.

Mouriño, que insistió en que si no logra culminar este proyecto ni en Vigo ni fuera de ella dejará su cargo, aclaró que otros ayuntamientos les dan "todas las facilidades". "El Concello dice que está trabajando en una serie de propuestas. Nos tendrán que presentar alguna y decirnos que si no es factible, cuál lo es", puntualizó, recordando que el club se encuentra "en el momento más clave de su historia".

En este sentido, respecto a la posición de los grupos municipales, celebró al menos la disposición de Marea. "Nos dijo que no querían Balaídos pero que estaban dispuestos a apoyar una financiación tri o cuatripartita con la Zona Franca, Ayuntamiento y Diputación para un estadio nuevo con las mismas cantidades y la parte baja comercial a repartir entre todos, y la veríamos bien", declaró.

Por otro lado, lamentó que "algo" fallase en la obra de la nueva grada del estadio porque ahora la gente se moja cuando llueve y que se les prohibiese "taxativamenrte acudir a las reuniones de obra", mientras que recalcó que no se debían "pronunciar" sobre el aplazamiento del partido ante el Real Madrid porque no tienen "injerencia en el estadio". "Corresponde a otras instancias y no podíamos tomar la decisión, pero lo apoyamos que se cancelase si había peligro", zanjó.

SI A LA CONTINUIDAD DE BERIZZO "SI HAY ACUERDO EN LO ECONOMICO" A nivel deportivo, el presidente del Celta explicó que se van a "centrar" en la competición antes de afrontar la renovación de Eduardo Berizzo. "Queremos que continúe y él está satisfecho. Si estamos en un punto de acuerdo económico no habrá problema, pero por mantener un jugador o entrenador no pondremos en riesgo nuestro proyecto general, debemos ser cuidadosos y sin pasarnos de nuestros límites", avisó.

Por ello, la "preferencia" en el club es mantener a sus jugadores "importantes" alargando sus contratos, asegurando que "no hubo nada que hacer ante la cláusula de Nolito". "Siempre prevaleció lo deportivo a lo económico. Hubiera sido más fácil vender a alguno de los jugadores y mantener salarios más bajos, pero no es nuestra idea", comentó, "contento de la evolución deportiva" del equipo y por estar "acertando con la política de fichajes". "Estamos superando con holgura las expectativas creadas", sentenció.

En cuanto a la situación financiera, el mandatario cree que cuentan "con números extraordinarios" y que tendrán cerca de 13 millones de euros de beneficio final, a la espera del devenir en la Europa League. Además, resaltó que la plantilla esté valorada ya en 37,5 millones y que estén "al día" respecto a la deuda concursal.