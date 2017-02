Piatti: "Tendremos opciones ante el Celta si nos mantenemos unidos"

El jugador del RCD Espanyol Pablo Piatti ha afirmado este lunes que el equipo tendrá opciones ante su próximo rival en LaLiga Santander, el Celta de Vigo, si se mantienen "unidos", aunque también ha reconocido que les espera una semana "importante y exigente", en la que visitarán Balaídos y el sábado viajarán hasta Villarreal.

"Va a ser difícil porque el Celta está haciendo una gran temporada. Si estamos unidos en campos que son tan difíciles como el de Balaídos tendremos opciones, sino será complicado. Tenemos que confiar en nuestras posibilidades y ojalá ganemos que es lo que queremos", apuntó ante los medios en rueda de prensa.

También añadió que están solamente centrados en el encuentro de este miércoles ante el Celta, pese a que el sábado también tengan jornada liguera ante el Villarreal. "No podemos mirar más allá del partido ante el Celta. Uno puede ponerse a hacer cálculos y es muy complicado porque no puedes asegurar cuántos vas a lograr. Lo primero es el partido en Vigo", aseguró.

"Será una semana importante y exigente porque afrontamos muchos partidos en pocos días. Confiamos en la plantilla que tenemos y en nuestras posibilidades, y por ello creemos que podemos lograr buenos resultados. La ilusión no nos la quita nadie", argumentó.

A nivel personal, todavía no sabe cuándo podrá dejar de llevar la máscara protectora a causa de la fisura temporal que sufrió en el hueso del cráneo. "Es una sensación rara que nunca había vivido. En el momento de la lesión sentí dolor, me molestaba, pero no me imaginaba que fuera eso. El diagnóstico asombra un poco, pero siempre tuvimos la tranquilidad con la ayuda del cuerpo médico", se sinceró.

"Estoy viviendo un momento muy cómodo y feliz. Cuando uno encuentra esa tranquilidad o trabaja a gusto llegan los resultados positivos. Estoy feliz aquí, disfruto y a partir de allí llegan los resultados", concluyó haciendo un balance de cómo se encuentra en el conjunto blanquiazul.