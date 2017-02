Víctor Sánchez del Amo: "Hay secuelas emocionales del derbi, pero hay que seguir mirando hacia adelante"

El entrenador del Real Betis Balompié, Víctor Sánchez del Amo, ha asegurado que sienten "rabia" por el resultado del derbi ante el Sevilla en el Benito Villamarín (1-2) y que les ha dejado "secuelas emocionales", pero ha afirmado que deben "seguir mirando hacia adelante" y centrarse en el duelo de este martes ante el Málaga en La Rosaleda (21.30 horas).

"Hay secuelas emocionales por la rabia que nos dio perder, pero hay que seguir mirando hacia adelante. La competición sigue, mañana ya tenemos un partido y ahora va a haber una concatenación de encuentros que van a ser todos muy importantes. Tenemos que enfocarnos a ellos, la cabeza no puede estar en otro sitio que no sea el Málaga", declaró en rueda de prensa, y apeló a aprovechar la esas "rabia y decepción" para el duelo ante los malaguistas.

A pesar de la derrota, se mostró contento con la actitud de los suyos, y aseguró que "para nada es una cuestión de que el equipo se desenchufara". "Para nosotros lo importante es que el equipo está demostrando capacidad de desarrollar buen juego y ser competitivo, pero nos está faltando regularidad. Estamos trabajando para adquirirla, esa regularidad es importante para ser competitivos de manera estable. Nos está penalizando que no la tengamos, queremos mejorar para cuando hacemos las cosas bien que sean más y más sostenidas y evitar tener momentos donde baje el rendimiento", indicó.

Además, el técnico madrileño explicó que deben centrarse en ganar al Málaga y no mirar a la tabla clasificatoria. "Fuera de casa se nos están resistiendo los resultados, así que es una motivación extra. No miramos a repercusiones en la clasificación porque todavía queda mucho, sino a los tres puntos, que es lo que queremos", subrayó.

Por otra parte, el preparador verdiblanco reconoció que la dinámica del equipo "es mala". "Vemos que el equipo está haciendo muchas cosas bien y nos estamos quedando muy cerca de resultados merecidos que no han llegado. Eso es lo importante. Si viésemos que no estamos haciendo cosas buenas entonces sí que estaríamos preocupados. Nos enrabieta que no nos llega con lo que estamos haciendo, nos están penalizando los errores, la falta de acierto en ataque y los despistes o acciones individuales en defensa", manifestó.

"Nos tenemos que ocupar de trabajar en el proceso y que el equipo sea más eficaz, que siga generando ocasiones y que no acierten los rivales en la que nos hacen. No nos están haciendo muchas, pero tenemos que hacer que tengan menos efectividad. Está la dinámica de resultados y el proceso de trabajo del equipo, lo que propone el equipo para llegar a los resultados. En ese camino sí está dando el equipo mucho más rendimiento, pero necesitamos más para alcanzar esa regularidad", prosiguió.

Por último, Víctor valoró al Málaga y aseguró que a pesar de los cambios en el mercado de invierno "no hay grandes variaciones" aunque los nuevos jugadores han aportado "nuevas dinámicas". "También el nuevo entrenador aporta nuevas dinámicas. Los resultados han tardado mucho tiempo en sonreírles. El Málaga viene de un resultado contundente contra el Eibar como ya nos pasó con el Granada. Nuestra idea es que no pase lo mismo, vamos con todos los sentidos puestos para buscar esos puntos. Tenemos esa rabia interna de que el equipo está haciendo mucho más de lo que se está viendo en los resultados. Queremos ganar fuera de casa, tenemos esa motivación", concluyó.