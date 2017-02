'El Chiringuito': Josep Pedrerol y Cristina Cubero se 'tiran de los pelos' en una pelea en vivo y en directo

El Chiringuito de Mega vivió este lunes 27 de febrero de 2017 por la noche un momento de máxima tensión protagonizado por su presentador, Josep Pedrerol, y una de las colaboradoras del espacio de Mega, Cristina Cubero.

Ambos protagonizaron una tremenda discusión entre acusaciones de "manipulación" que acabó con Cubero fuera del plató. La periodista abandonó el estudio muy enfadada y varios colaboradores salieron para tranquilizarla.

Todo comenzó cuando Cubero, entre otros, dijo que en el último partido del Real Madrid hubo un escándalo arbitral que perjudicó al Villarreal.

"Yo no lo veo", opinó Pedrerol.

"Yo sí lo veo, tú no lo ves pero yo sí. Lo que tú quieras manipular, no lo veo yo", elevó el tono Cubero.

"Cuidadín, manipular, tu periódico", respondió Pedrerol.

"Mi periódico informa en todas las páginas", continuó ella.

"Es muy fácil hablar de manipular y yo soy tan generoso que dejo que sigas aquí a pesar de que nos acuses de manipular. Permito que digas que manipulamos, que es lo más feo. Buscas el aplauso fácil. El show que quieres montar me aburre".

El enfado de Cubero fue en aumento y no se tomó nada bien las palabras del presentador, que las usó para justificar su marcha.

"Si te aburro, me voy, me voy. Y ya está. Yo vengo aquí porque quiero, me voy", dijo antes de abandonar el plató.