Harry Kane: "Soy uno de los mejores delanteros del mundo"

LONDRES, 28 (Reuters/EP) El jugador del Tottenham Hotspur Harry Kane se considera uno de los "mejores" delanteros del mundo después de anotar un 'hat-trick' en la victoria de los londinenses sobre el Stoke City, y anotar por segunda vez consecutiva en la misma semana tres goles en un partido.

"Si miras mis estadísticas y mis goles estoy ahí arriba. Si queréis podéis publicar que 'soy uno de los mejores del mundo' y estoy más que feliz por ello", comentó Kane a la prensa británica.

El delantero inglés, de 23 años de edad, anotó un 'hat-trick' en la victoria del Tottenham sobre el Stoke City (4-0), lo que le permitió superar los 20 goles en todas las competiciones por tercera temporada consecutiva, y fue su segundo 'hat-trick' de la semana y el tercero en nueve partidos, igualando a Alexis Sánchez (Arsenal) y Romelu Lukaku (Everton), ambos con 17 goles en la Premier.

Kane estuvo de baja a principio de temporada por una lesión en el tobillo, pero el internacional con Inglaterra indicó que ese tiempo le ha servido para ponerse en un mejor estado de forma y estar "fresco".

"Creo que este es mi mejor estado de forma, me siento fuerte y en buena forma. Claro que la lesión que tuve a principios de temporada me hizo bien, me dio un poco más de descanso", apuntó. "Ahora he tenido unos buenos meses y es importante que continúe así hasta final de temporada", añadió.

El Tottenham, segundo en la Premier League y a 10 puntos del Chelsea cuando restan 12 partidos de liga, recibe este domingo al Everton del goleador belga Lukaku.