Gerard Piqué se idigna con el diario que enumeró a "los hombres que pasaron por la cama de Shakira"

Unos patosos. Y además faltones y meando fuera del tiesto. Pero a la búsqueda de audiencia o unos segundos de fama, los hay que pierden el oremus.

El medio deportivo Diario Gol se ha convertido en foco de las críticas después de publicar una notica que repasaba todos los amores de la cantante colombiana (Shakira, la mujer de Piqué, y Antonella Rocuzzo, la mujer de Messi, se llevan fatal).

Bajo el titular "los hombres que pasaron por la cama de Shakira antes que Piqué", desde el portal enumeran los novios de la artista, calificada como una "gran seductora" o "rompecorazones" (Lo que no te han contado de la fiesta privada de Gerard Piqué y Shakira).

La información, como es lógico, no ha gustado en absoluto a su chico, el futbolista del Barça Gerard Piqué.

Congratulations to Zootopia and to my @shakira for winning the Oscar! You are the best! pic.twitter.com/yMH4QMZ0Xf