Pepe Mel: "Estoy preparando al equipo para que deje de lamerse la heridas"

El nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña, Pepe Mel, avisó de los peligros del Atlético de Madrid, su rival este jueves en Riazor (20.45 horas) tras dos sesiones de entrenamiento con el club gallego, al que está preparando para que "deje de lamerse las heridas".

"Todo puede ir a mejor y no quiero agarrarme a excusas", dijo Mel este miércoles. "La realidad es la que es y para ganar partidos hay que competirlos. El que busca la suerte generalmente la encuentra. Si no es en este partido llegará al siguiente", manifestó el flamante técnico del conjunto coruñés.

"En este deporte suele ser así. Yo ahora mismo estoy preparando al equipo para que deje de lamerse la heridas, para que se deje de lamentaciones y de mirar lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que tenemos 19 puntos", incidió Mel en su segunda presencia ante los medios en apenas dos días.

"Dentro de la intensidad posible, me he encontrado a un equipo con ganas de mostrar y de querer salir de esta situación. El grupo no estaba mal mentalmente, pero está confeccionado para otra cosa. Para los jugadores verse metidos ahí puede ser un problema, pero yo quiero que reaccionen con el tiempo suficiente", añadió en este sentido.

Preguntado por su rival, el Atlético de Madrid, Mel avisó de las dificultades del equipo entrenado por el 'Cholo' Simeone. "Es un equipo muy bien trabajado, con un conocimiento de lo que tiene que hacer tremendo y cada jugador que incorporan termina sumando. Es un rival con un nivel económico muy alto y llegan a situaciones que el Dépor actual no podría llegar", analizó.

"Es un terrible rival, pero esto es un partido de fútbol y cualquiera puede ganar", dijo Mel antes de ser preguntado sobre cuál sería la actitud del equipo si empieza encajando un gol. "Quiero que no pase, pero esto son situaciones y dinámicas. El Atleti te puede hacer un gol de cualquier jugada, de cualquier forma, de la forma menos esperada. Tenemos que saber que para bien o para mal el partido es muy largo", espetó.

Para la confección del once, el nuevo entrenador deportivista explicó que "no se fija" en las alineaciones de su predecesor en el cargo, Gaizka Garitano. "No me fijo en los 'onces' anteriores. Voy a pensar en el rival y en nosotros mismos. No me importa mucho si ese futbolista en concreto estaba en el último partido", aseveró.

"UN CAMBIO DE ENTRENADOR SIEMPRE ACTIVA A TODOS" Preguntado por su llegada a A Coruña, Mel comentó que cuando se produce un cambio en el banquillo "siempre hace que todos los futbolistas se activen". "Siempre pasa igual, obviamente ayer se entrenaron francamente bien y tuvimos que frenarles en algunas acciones. Hoy se han entrenado con la misma fuerza y eso significa que quieren hacer cosas", apuntó.

"Sí que es cierto que cuando volvemos a la realidad y ven la clasificación se ven ahí metidos. Pero ellos tienen que darse cuenta que en 15 jornadas tienen tiempo para hacer cosas (...) Lo que quiero mañana es saber si somos capaces de conectar con nuestro público. Si lo hacemos significará que estamos haciendo las cosas bien y la autoestima también subirá", finalizó.