A Josep Pedrerol le crecen los enanos en el circo del Chiringuito: deserciones y cabreos

A Josep Pedrerol le crecen los enanos en el circo del Chiringuito (A Tomás Roncero le pintan la cara en Twitter por hablar mal antes de tiempo de Guardiola).

La tremenda bronca que se vivió el 28 de febrero de 2017 en el programa deportivo de Mega no tiene pinta de pasar a la hermeroteca como una más de las muchas que se han vivido en el plató de Pedrerol.

Esta vez ha llegado mucho más lejos y tendrá consecuencias. De hecho, la enganchada que protagonizaron el propio Pedrerol y Cristina Cubero se ha saldado con la "baja" definitiva de la periodista de El Mundo Deportivo, que ha decidido voluntariamente no volver a pisar el programa de Atresmedia ('El Chiringuito': Josep Pedrerol y Cristina Cubero se 'tiran de los pelos' en una pelea en vivo y en directo).

Así lo ha confirmado la propia Cubero en el Frincadó Matiner de RAC 105, donde aseguró:

"no volveré más... nunca más".

Y con una frase, aparentemente amable, Cubero abrió la puerta a las especulaciones al dejar caer que lo peor no fue lo que pasó en antena, sino lo que no se vio, una vez terminado el programa:

"Yo soy muy sincera, me lo he pasado muy bien, de verdad, muy bien en El Chiringuito, pero el otro día se traspasaron unas líneas rojas. No es por lo que ha salido ahora sino por la situación que se vivió después".