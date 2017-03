Crónica del Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid, 1-1

El Atlético de Madrid y el Deportivo de la Coruña se repartieron los puntos (1-1) este jueves en Riazor en un debut agridulce de Pepe Mel, que se estrenó en el banquillo blanquiazul con un buen partido de los suyos, mientras que los del 'Cholo' perdieron la oportunidad de llevarse dos puntos muy importantes para mantener el cuarto puesto en LaLiga en un duelo que acabó con susto de Fernando Torres tras perder el conocimiento en un choque con Bergantiños.

La jugada de Torres dejó sin respiración a todo Riazor. El 'Niño' abandonó el estadio a falta de pocos minutos para el partido, pero poco importó el encuentro con la imagen que se acababa de producir. Las asistencias sacaron al delantero fuenlabreño en camilla con dirección a un hospital coruñés. Al término del duelo se garantizó su salud.

Antes de la jugada que marcó el encuentro, el descanso definió la gran diferencia entre mitades. El temprano gol de And one tras un fallo de Oblak y Giménez dio alas al Dépor, que venía de perder los cuatro últimos partidos. Los de Mel, que solo tuvo dos días para preparar el choque, dominaron y cuajaron una gran primera mitad en la que pudieron haberse marchado al descanso con una ventaja superior.

La segunda parte destacó por el golazo de Griezmann, que enloqueció el partido hasta que, en un choque con Bergantiños, Fernando Torres cayó desplomado al suelo. El 'Niño' estuvo unos minutos tendido en el suelo inconsciente, y el miedo invadió a todo el estadio hasta que finalmente fue retirado en camilla.

Sin embargo, pesó el gol en el equipo colchonero, que quedó tocado y no encontró en los minutos posteriores la fluidez con la que había arrancado. El Dépor dominó y disfrutó de varias ocasiones para hacer el segundo, especialmente con un remate de Mosquera que obligó a Oblak a realizar una gran parada al borde del descanso. Lux, por su parte, solo se vio obligado a intervenir una vez para detener un disparo raso de Correa.

Los de la ribera del Manzanares salieron del vestuario con más ganas, pero el buen trabajo de la defensa blanquiazul desactivó a Gameiro y a Griezmann de cara a portería. Simeone dio entrada a Torres y Yannick Carrasco para refrescar el ataque manteniendo al ex de la Real, y los cambios se notaron al poco de producirse.

Un disparo de Filipe al palo desde fuera del área desembocó en el empate, un golazo que llegó de dos grandes combinaciones y un disparo lejano de Griezmann en el minuto 68. El francés recogió el rechace tras el palo y, tras dos paredes, una con Gaitán y otra con Carrasco, batió por arriba a Lux desde fuera del área. No hubo un minuto de tregua después del gol visitante, con dos equipos muy incisivos que luchaban por desequilibrar el encuentro.

Pero el Atlético no encontró la tecla ante un Dépor que se defendió como pudo en el cuarto de hora final. Lux detuvo a Torres en un violento disparo antes de que el 'Niño' se convirtiese en el protagonista que nunca quiso ser de un partido cuyo resultado fue lo de menos. Además, el punto no contenta a nadie. El Atleti no termina de afianzar su cuarta plaza y el Depor se queda un punto por encima del descenso.

FICHA TECNICA.

--RESULTADO: ATLETICO, 1 - DEPORTIVO, 1. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES DEPORTIVO DE LA CORUÑA: Lux; Juanfran, Sidnei, Arribas, Luisinho (Laure, min.82); Borges, Mosquera; Kakuta (Fernando Navarro, min.54), Çolak (Bergantiños, min.75), Faysal; And one.

ATLETICO DE MADRID: Oblak; Vrslajko, Giménez, Godín, Filipe Luis; Koke (Gaitán, min.56), Gabi, Thomas, Correa (Yannick Carrasco, min.56); Griezmann y Gameiro (Torres, min.65).

--GOLES: 1-0, Andone, min.13.

1-1, Griezmann, min.67.

--ARBITRO: Clos Gómez (C.Aragonés). Sancionó a And one (min.13) y Luisinho (min.45), por parte del Deportivo; Godín (min.73) por parte del Atlético.

--ESTADIO: Riazor, 19.992 espectadores.