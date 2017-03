FIFA y Conmebol amenazan con sancionar a la AFA por su nuevo estatuto

ASUNCION, 2 (Reuters/EP) La Conmebol y la FIFA advirtieron este miércoles a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que puede ser suspendida si no acepta que la entidad sudamericana evalúe a los candidatos a presidente para la elección de este mes, a pocos días de una nueva fecha doble de la eliminatoria al Mundial 2018.

La AFA votó la semana pasada un nuevo estatuto, que fue cuestionado por ambas organizaciones tras la modificación de un artículo vinculado a los órganos autorizados para efectuar las pruebas de idoneidad a los candidatos.

El cambio del artículo 87 determinó que el Colegio de Abogados de Buenos Aires y no el comité de ética de la Conmebol sea el que defina la suficiencia de los candidatos. La Conmebol y la FIFA dijeron en un comunicado conjunto que todas las federaciones sudamericanas, incluida la AFA, reconocen el derecho de la Conmebol de realizar los exámenes.

Y agregó que aquellos candidatos a la presidencia de la AFA que no lo superen no podrán presentarse a los comicios previstos para finales de marzo. "De no cumplirse con lo mencionado (...) el asunto será evaluado por los órganos pertinentes tanto de la Conmebol como de la FIFA para que, de ser el caso, tomen las medidas que crean oportunas, que podrían resultar en una posible sanción, entre cuyas opciones podría encontrarse la suspensión de la AFA", agregó el comunicado.

La posibilidad de una sanción llega tres semanas antes de dos partidos clave para la selección argentina en la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, en los que recibirá a Chile y visitará a Bolivia. El equipo de Edgardo Bauza se ubica en la quinta posición del torneo, que clasifica a cuatro selecciones en forma directa para el Mundial. La quinta debe disputar una repesca con un equipo de Oceanía.