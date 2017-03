Bergantiños: "Torres está sonriente y animado, me ha dicho que no me preocupe"

El defensa del Deportivo de la Coruña Alex Bergantiños vio "sonriente y animado" a Fernando Torres en la visita que le hizo al Hospital Modelo en A Coruña este jueves después del choque entre ambos, que terminó con el jugador del Atlético de Madrid ingresado por un traumatismo craneoencefálico.

"Muy bien, sonriente, animado. A mí me ha dicho que no me preocupe, que era un lance del juego. Recordaba cosas del partido, no del golpe, que le han contado", indicó en declaraciones a Cope, recogidas por Europa Press, a su salida del hospital.

El jugador local acudió a visitar a Torres después del partido en Riazor, donde fue trasladado el 'Niño' después caer desplomado al césped en un encontronazo a pocos minutos del final. "Las pruebas han salido que está bien y esperamos que mañana sigan bien y se pueda ir a casa", explicó.

"Fue un balón alto y él está de espalda, más flojo, y no se lo espera. Quizá llego un poco tarde. Lo ha entendido perfectamente y está lúcido. Me ha dicho que ya le había pasado alguna vez", añadió.

Bergantiños explicó la jugada que hizo que el partido, empate (1-1) en el estreno de Pepe Mel como técnico de los gallegos, quedara "en segundo plano". "En el campo todos nos hemos quedado muy preocupados, sobre todo cuando cae al suelo y escuchaba que no respiraba bien", indicó.

"El alivio ha sido cuando vimos que recuperaba la consciencia, que tiene que ser lo más rápido posible. Un susto para todos, el partido queda en un segundo plano a partir de ahí. Lo importante es que actúe rápido y quede en un susto", finalizó.