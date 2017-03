Berizzo: "Me encantaría ser el entrenador que más ha dirigido al Celta"

El entrenador del Celta de Vigo, Eduardo Berizzo, ha asegurado este viernes que le gustaría ser el entrenador más longevo en la historia del club y ha reiterado su compromiso con el puesto a la par que "respeto" hacia otros entrenadores, desvinculándose así de la "circunstancia casual" que se dará este sábado al medirse en el Camp Nou a un FC Barcelona al que ha sido vinculado tras el anuncio de la marcha de Luis Enrique Martínez a final de temporada.

"Me encantaría poder ser el entrenador que más partidos ha dirigido al Celta en la historia. Me ilusiona. No tiene nada que ver quién me pretenda a la respuesta que dé de por qué debo quedarme. Tiene que ver con evaluar cuáles son nuestras posibilidades juntos con el Celta, y si soy el indicado para hacer un Celta más grande y mejor", señaló en rueda de prensa.

Así, tiene claro que quiere seguir pero para ello necesita que el club esté de su lado. Pero en cuanto a ocupar el banquillo blaugrana, se mostró irónico. "Bueno, será tan confortable como el de Balaídos el banquillo, ¿no? Pero cuando uno en tono broma quiere zafar de esta pregunta me salta la alarma del pudor. Un buen profesional respeta a otros profesionales, tanto Luis Enrique, como Valverde o Sampaoli", manifestó.

"Quiero mucho el lugar que ocupo y respeto mucho el lugar que ocupan otros. El futuro para nosotros, los partidos que esperan, merecen mucha atención y ya veremos el futuro. Quisiera también saber por qué de parte del club debo quedarme o ser yo el entrenador", argumentó al respecto.

Eso sí, no escondió que le gratifica que su nombre suene con fuerza en la corta lista de posibles sustitutos de Luis Enrique. "Significa un orgullo profesional, sí, pero no quiero explayarme en la pregunta. No quiero que nadie entienda que pienso en otra cosa que no sea mi trabajo", se sinceró.

De este modo, citó como "circunstancia totalmente casual" que tenga que medirse al Barça este sábado. "Nosotros estamos centrados en lo que hacemos, mi atención está puesta en un momento muy importante de nuestra temporada, con partidos como el de Krasnodar muy definitorios, nos obliga a para nada distraernos", explicó.

"HEMOS IMAGINADO PODER VENCERLOS" Sobre el partido en sí, se lo imagina igualado. "La importancia del partido nos obliga a imaginar un partido del máximo nivel, un campo fantástico y nos vamos a probar contra los mejores futbolistas del mundo y siempre hemos imaginado poder vencerlos", manifestó.

"El Barça en el último tiempo ha modificado un poco su estructura táctica pero espero un Barcelona tratando de adueñarse del balón e imponer su fútbol desde su portero a su atacante. Con cualquier dibujo debemos estar listos. Se ha despojado del 4-3-3 para liberar a Messi de la banda derecha y conlleva un diagrama diferente en el centro del campo y defensa", comentó sobre la táctica del rival.

Pese a esa dificultad se ve luchando por el triunfo en el Camp Nou. "Es un partido ilusionante, estamos en una altura de la temporada que nuestro equipo está muy bien y confiado. Los equipos grandes están acostumbrados a las turbulencias, para nosotros es importante replicar lo bueno que hacemos. Imaginamos el partido con mucha ilusión y combustible para intentar ganar", concluyó.