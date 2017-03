Escribá: "Ya pensaremos donde podemos estar a final de temporada"

El entrenador del Villarreal CF, Fran Escribá, no quiere mirar más allá del próximo partido ante el Espanyol que se disputará este sábado en el Estadio de la Cerámica (18.30 horas), cuya victoria afianzaría al 'Submarino' en puestos europeos y ganarle el "siempre importante" 'goal-average' a un rival directo.

"Queda demasiada temporada para saber nuestro objetivo final. Si estamos en esta situación cuando queden 3 o 4 jornadas, pues ya pensaremos donde podemos estar y el objetivo inmediato", declaró Escribá en rueda de prensa.

El técnico cree que el equipo ha mantenido "una línea ascendente durante todo el año" y comprende que algunos quieran exigirle algo más. "Independientemente de rachas buenas o malas, el equipo ha estado en posiciones europeas durante toda la temporada. Puedo entender que haya gente que no este contenta, pero creo que, con todos los problemas que hemos tenido, que el equipo compite siempre bien", apuntó.

Sobre su rival el próximo sábado, Escribá tratará de contrarrestar la labor de un Espanyol que "intenta armarse defensivamente y basa gran parte de su juego en el contraataque". "Tiene jugadores de mediocampo hacia delante con mucha calidad, pero sobre todo repliega y contraataca, resaltó.

Además, alabó de nuevo la labor de un Espanyol contra el que no pudo pasar del empate en su visita a Cornellá. "Ya dije en la primera vuelta, que no estaba hecho para estar abajo, si no que, por presupuesto y por inversión, tenía que estar entre los 10 primeros", señaló.

Finalmente, Escribá considera clave para la victoria amarilla no cometer errores en "zonas de riesgo" y tener "una circulación fluida de balón", para tratar de "no caer en los errores que les hagan crecer" y así afianzar su candidatura a los puestos que dan acceso a competición europea la próxima temporada.