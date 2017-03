Luis Suárez, sobre Luis Enrique: "Nos sorprendió un poco, no nos lo esperábamos"

El delantero del FC Barcelona Luis Suárez ha asegurado que les "sorprendió" la decisión de Luis Enrique Martínez de dejar el banquillo azulgrana a final de esta temporada, pero ha afirmado que es "entendible", y se ha mostrado convencido en que podrán remontar la eliminatoria de Liga de Campeones ante el París Saint-Germain y su situación en LaLiga Santander.

"Nos sorprendió un poco, no nos lo esperábamos. Es una decisión que se entiende, se acepta, es entendible por muchas cosas que han sucedido. La justificación es más que aceptable, porque la función de entrenador es difícil. No tiene tiempo para descansar y disfrutar; es padre de familia, sus hijos están en los mejores momentos. Se aceptó sin ningún problema", declaró en una entrevista al programa El Transistor de Onda Cero.

En este sentido, el uruguayo explicó que el técnico asturiano no les adelantó su decisión, pero que tampoco esperaban que lo hiciese. "Cuando renovó tampoco se le preguntó por qué lo hacía, ¿por qué se lo íbamos a preguntar ahora? Somos grandes para entender las situaciones y las decisiones", afirmó.

"NOSOTROS SIEMPRE CREIMOS EN LALIGA" Sobre LaLiga Santander, en la que alcanzaron el liderato esta semana -el Real Madrid cuenta con un partido menos-, Suárez cree en la remontada es posible. "Creo que lo que nos caracteriza es que no bajamos los brazos nunca. Hay gente que dice que el Barcelona da LaLiga por perdida, y para nada. Nosotros siempre creímos, las declaraciones eran 'no vamos a tirar LaLiga, aunque dependemos de que el Madrid pierda puntos'", subrayó.

"Se han dado los resultados, el Madrid ha perdido puntos, nosotros hemos ganado; nos quedan partidos muy complicados, el fútbol hoy en día es muy parejo. Hay gente que se piensa que ir a jugar al campo del Sporting, del Eibar, es fácil, y no lo es", continuó.

También cree que los de Zinédine Zidane pueden acusar la presión, como les pasó a ellos en el pasado. "El año anterior llevábamos once puntos de ventaja y terminamos sólo con tres; LaLiga es así. Hay rachas en que el equipo no juega bien y es complicado, nos ha tocado vivir eso. El Madrid es uno de los grandes y creo que va a dar lucha hasta el final, igual que nosotros, que el Sevilla y que el Atlético", aseveró.

"SI MARCAMOS CUATRO EN EL BERNABEU, PODEMOS HACER CUATRO AL PSG" Por otra parte, se mostró convencido de que podrán darle la vuelta a la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain, después del 4-0 de la ida en el Parque de los Príncipes. "Nunca se sabe en el fútbol. El Barcelona, cuando yo no estaba, al Arsenal le hizo cuatro o cinco; si fuimos capaces de hacer cuatro en el Bernabéu le podemos hacer cuatro al París en el Camp Nou. Tenemos que pensar en lo positivo", manifestó.

Así, el charrúa considera que la clave podría ser hacer "dos goles antes de terminar la primera parte". "El que no cree en uno mismo no tiene que jugar al fútbol. Nosotros creemos en el equipo. Es muy complicado, pero no imposible que lo hagamos. Si le haces dos goles antes de terminar la primera parte... No es que ese sea el objetivo, pero pueden empezar a ponerse nerviosos", indicó.

"Una de nuestras virtudes es que somos capaces de dar la vuelta a cualquier situación. Tenemos un equipo que es increíble; si este equipo quiere quedar en la historia del fútbol tiene que salir con la ambición de darle la vuelta a ese partido", prosiguió.

"LA SANCION DE LA FIFA ES LO MAS INJUSTO QUE ME TOCO VIVIR" En otro orden de cosas, Suárez recordó los momentos vividos tras el mordisco a Chiellini en el Mundial de Brasil, por el que fue sancionado con cuatro meses sin jugar al fútbol y nueve partidos con la selección uruguaya. "Sufrí, soy un ser humano, que tiene sentimientos", dijo. "Duele, porque realmente no soy así, soy un 'bizcochón'. Saben que papá es un ser humano, que se equivocó", dijo sobre cómo se lo explicó a sus hijos.

"A uno se le puede sancionar, multar, pero prohibirle ir a un centro deportivo, a un entreno o un partido de mi sobrino... Me parece lo más injusto que me tocó vivir. Puedes suspenderme 10, 15, 20 partidos, pero tratarme como me trataron me dolió. Cuando tuve los juicios en el TAS, los abogados de la FIFA me trataron peor todavía. Soy consciente de que me equivoqué, pero soy humano, tienen que ponerse en mi piel. Ni fui, ni iba a ir ni voy a ir, no tengo ningún problema de decir que nunca iré -a una gala de la FIFA-", señaló de manera contundente.

Por último, habló de su relación con el brasileño Neymar y con el argentino Leo Messi. "Había mucha gente que dudaba. Compartimos cosas dentro del vestuario, lo mismo que nos reímos fuera nos reímos dentro. Ney es un chico muy alegre, que se ríe de todo, y nos contagia. A veces estamos Leo, Masche y yo tomando mate y llamamos a Ney y es todo risa para él, lo pasa bien. Nadie tiene celos de ninguno, estamos juntos para hacer las cosas bien para el Barça", concluyó.