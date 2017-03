Mendilibar: "Hemos regalado el primer tiempo, ha sido un desastre"

El entrenador de la Sociedad Deportiva Eibar, José Luis Mendilibar, lamentó la primera parte de su equipo, que calificó de "desastre" después de perder con el Real Madrid (1-4) en un duelo donde su rival fue "muy superior" en los primeros 45 minutos.

"A ellos les faltaban las figuras, pero sabíamos que iba a ser un equipo más compacto. Sabíamos también que iban a trabajar más como equipo, pero les hemos regalado el primer tiempo. Ellos han estado muy bien y no puede ser que un Madrid le gane al Eibar todas las egundas jugadas y rechaces. Esto no pueden ser", dijo Mendilibar en declaraciones a beIN Sports.

"Durante todo el primero tiempo, ellos han sido muy superiores. Nos han marcado tres goles -pudieron hacer algunos más-, y en el segundo tiempo se ha igualado el partido, pero porque ya íbamos con 0-3 y 0-4. Dentro de lo que cabe no nos han hecho una sangría", añadió el técnico del conjunto armero.

Además, Mendilibar dijo que "siempre que esté el Madrid de por medio hay que tener en cuenta sue virtudes". "Ellos lo han hecho bien y nosotros, muy mal. El desastre ha sido nuestro por ofrecer goles muy sencillos y segundas jugadas", incididó.

"Ellos tuvieron mucha calidad en sus remates en el área. Son cosas que no se entienden en un equipo pequeño contra uno grande. Al revés sí puede ser, pero no ha sido así", manifestó Mendilibar, que no encontró argumentos tras un mal sábado de sus pupilos.

"Si no nos hubiesen metido el primero nos hubiese metido otro gol un poco más tarde. No ha habido capacidad para cambiar nada durante el partido. Era muy dificíl poder cambiar todo eso. Ha destacado la gente de arriba, ha jugado muy libre y mucha distancia entre líneas", finalizó.